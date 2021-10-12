Đúng 11 ngày tới, 3 con giáp THẦN TÀI ghé thăm nhà, TÀI LỘC phất lên 5-6 lần, sự nghiệp thăng hoa rõ rệt

Tâm linh - Tử vi 12/10/2021 09:40

11 ngày tới, 3 con giáp làm gì cũng may mắn, suôn sẻ. Thăng hoa tài vận.

Tuổi Thìn 

Những “chú Rồng” vốn khôn ngoan, mưu trí, làm việc gì cũng hiệu quả, rất được lòng người, dù gặp khó khăn, thất bại gì cũng nhanh chóng vượt qua. Trong 11 ngày tới, âm dương hội tụ, thời cơ chín muồi, mọi việc hanh thông, Thìn sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng, tinh thần kém cỏi trước đây, đồng thời thu hoạch được những điều bất ngờ. Điều lưu ý duy nhất là trong 11 ngày tới, có sao xấu soi chiếu ảnh hưởng đến sức khoẻ, tuổi Thìn có thể bị đau nhức, xương khớp gặp một số vấn đề, cần đặc biệt chú ý. Tuy nhiên sau đó con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc vì có quý nhân giúp đỡ. Lộc lá tràn vào túi đếm không xuể.

con giap
Thìn sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng, tinh thần kém cỏi trước đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Con giáp gặp nhiều may mắn bất ngờ trong 11 ngày tới. Tuổi Tý vốn không tin tưởng vào tình yêu viễn vông, mà không biết rằng, hạnh phúc tưởng chừng xa vời đang ở trước mắt. Con giáp có thể gặp tình yêu sét đánh của đời mình, mở ra một con đường hạnh phúc, ngọt ngào. Tuổi Tý đầy phấn chấn, tự tin, nên làm việc gì cũng hứng khởi, đạt thành công. Nhờ vậy, bạn sẽ có những ngày tháng đầy viên mãn, vừa làm việc cống hiến hết sức mình, có được tiền tài, công danh, vừa ngập trong tình yêu thăng hoa, kết trái. Chưa kể còn nhận lộc bất ngờ từ đồng nghiệp trong những ngày tới.

Tuổi Mùi

Theo tử vi, người cầm tinh con dê vốn khá ương bướng. Một khi đã quyết chuyện gì sẽ không nghe theo lời khuyên của người khác. Tuy nhiên con giáp chơi với bạn bè rất tốt, nên luôn được mọi người yêu mến kết giao. Trong 11 ngày tới của con giáp được ông bà độ mạng, mang lại nhiều cơ hội tài lộc hanh thông. Một khi cơ hội đến, nỗ lực của con giáp được đền đáp xứng đáng. Trong thời gian này, tuổi Mùi cũng bị sao xấu đảo loạn, dễ gặp rắc rối nhỏ. Con giáp chú ý đừng nổi nóng, đừng để đại sự bị ảnh hưởng bởi thái độ nhất thời của mình, nhất định sẽ có được đỉnh cao công danh, tiền bạc từ đó nối đuôi nhau kéo về.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Từ khóa:   xem tử vi tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng