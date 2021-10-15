'Kình địch' bà Phương Hằng diện đồ bộ, khoe kim cương 'ném bể đầu', dân mạng chốt hạ 'đồ pha-ke'

Ai ngờ Trang Trần nối gót bà Nguyễn Phương Hằng khoe kim cương nhưng lại khiến dân mạng thốt lên điều này.

Sau khi cho rằng Trang Trần qua nhà Hồ Văn Cường "ép cung" hơn 6 tiếng đồng hồ, mới đây bà Nguyễn Phương Hằng đã có màn livestream gọi thẳng tên bà chủ tiệm bún đậu mắm tôm đình đám. Tuy nhiên cựu mẫu cũng không vừa khi sẵn sàng "đốp chát" tay đôi với nữ đại gia. Đồng thời, Trang Trần còn khiến MXH xôn xao khi khoe viên kim cương to ngang ngửa hột mít. Chân dài khéo léo đá xéo kim cương của bà Phương Hằng là giả, chỉ toàn là nổ mà thôi.

Cựu mẫu đanh thép tuyên bố: "Bành Thị Nổ mà có kim cương thật thì đã đem bán đi lấy tiền rồi cần gì phải đi vay nặng lãi. Làm gì có tiền mà cứ nổ hoài. Nhìn viên kim cương xịn của chị Việt Hương đeo trong đám tang chị Nhung chưa, còn kim cương mà phải soi đèn vào thì phải hiểu kim cương gì rồi đó." Màn khoe kim cương 'bá đạo' của cựu mẫu Cô cũng trực tiếp show viên kim cương của mình cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Trang Trần cho hay: "Kim cương không cần ánh đèn mà vẫn sáng lấp lánh".

Tuy nhiên, sau khi soi qua, dân mạng đều cho rằng kim cương của cựu mẫu là hàng pha-ke, đa số đều khuyên chân dài nên "biết mình biết ta" vì so kim cương với bà Phương Hằng là điều hơi "khó" so với tài sản của Trang Trần. Cùng khoe kim cương nhưng dân mạng đều cho rằng của bà Hằng là hàng thật 100% Trước đó, trong livestream, bà Hằng cho rằng chính quản lý Phi Nhung đã kêu Trang Trần qua nói chuyện với Hồ Văn Cường, "ép cung" nam ca sĩ, sau đó đuổi mẹ con cậu bé ra khỏi nhà. Bà chủ kim cương tuyên bố sẽ kiện cựu mẫu Trang Trần vì vi phạm pháp luật nghiêm trọng: "Trang Khàn tổ chức người qua nói chuyện với mẹ con Hồ Văn Cường, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tôi sẽ làm đơn gửi Bộ Công an về hành vi Trang Trần tấn công vào một đứa trẻ và bắt nó nói những điều xâm phạm đời sống riêng tư của nó, khi ép nó phải nói một câu chuyện mà nó không muốn nói. Đây là tội hình sự nha quý vị, đùa quá hết vui rồi". Ngoài ra, bà Hằng còn nói thêm: "Quản lý hãy trưng sổ tiết kiệm ra, nếu có bằng chứng 180 triệu đó đã gửi ngay từ ngày đầu lúc Hồ Văn Cường nhận giải quán quân thì tôi sẵn sàng đền thêm 1 tỷ đồng. Hứa danh dự, 1 tỷ ngay và luôn. Nếu thật sự có thì chị gái và mẹ Hồ Văn Cường đã không khốn khổ như vậy". Trước đó, Trang Trần đến nhà Hồ Văn Cường livestream nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng Hiện tại, hình ảnh Trang Trần khoe kim cương vẫn gây xôn xao MXH. Ảnh: Tổng hợp

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