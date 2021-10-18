Một Á hậu đình đám bất ngờ để lộ dung nhan con riêng của chồng, hành động vội vàng 'ỉm' ngay khiến CĐM tò mò?

Nàng Á hậu Thanh Tú đã nhanh chóng xóa hình ảnh được cho là con riêng của chồng đại gia trên MXH.

Á hậu Thanh Tú vừa chia sẻ loạt ảnh gia đình khiến dân mạng xôn xao. Cụ thể, nàng Á hậu đăng loạt ảnh kèm cap: "Bác sĩ bảo đi đẻ đi, mà cháu còn mắc ăn nốt cái sinh nhật đã". Bài chia sẻ gây chú ý của mỹ nhân Bài đăng ngay lập tức khiến MXH xôn xao. Đa số đổ dồn sự chú ý vào một cậu bé tên Tommy, vừa tròn 13 tuổi. Trong loạt ảnh, thiếu gia nhí này còn xuất hiện bên ông xã Thanh Tú và con trai nhỏ đầu lòng của cô. Một người thân của chân dài thả bình luận: "Ôi, Tommy cao nhanh thế, đã gần bằng bố rồi".

Bức ảnh có sự xuất hiện của thiếu gia nhí gây chú ý Dân mạng nhanh chóng đồn đoán rằng nhóc tỳ tên Tommy chính là con trai riêng của ông xã Thanh Tú. Tuy nhiên, ngay sau đó, nàng hậu đã vội xóa ngay hình ảnh trên để tránh sự soi mói của dân mạng, chỉ giữ lại những khoảnh khắc của mình và người thân trong bữa tiệc này. Trước đó, Thanh Tú giữ kín thông tin mang bầu. Thời gian qua, Á hậu chỉ thỉnh thoảng đăng ảnh chân dung lên Instagram. Từ khi kết hôn tháng 12/2018, cô dừng mọi hoạt động showbiz, tập trung chăm sóc gia đình và giúp đỡ chồng kinh doanh. Con trai đầu lòng của cô - bé Nam Khánh - đón sinh nhật lần hai hồi tháng 6.

Nhan sắc đỉnh cao của nàng Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú sinh năm 1994 ở Hà Nội, là em gái Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Ngô Trà My. Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Thanh Tú nổi bật với chiều cao 1,8 m và số đo cơ thể 81-62-99 cm. Người đẹp tốt nghiệp Học viện Ngoại giao năm 2016. Cô học tiếng Nhật, Pháp và thành thạo tiếng Anh. Ông xã tên Thành Phương, hơn cô 16 tuổi, là CEO của một tập đoàn lớn ở Hà Nội. Thanh Tú bên ông xã điển trai Á hậu cho biết cả hai xưng hô "cậu", "tớ" và chia sẻ được cùng nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Cô kể vợ chồng cô có lối sống giản dị, không thích sự ồn ào. Khi con trai đầu lòng đã cứng cáp, á hậu mới công khai hình ảnh của bé nhưng không rõ mặt. Hiện tại, nàng Á hậu có cuộc sống viên mãn và thành công trong công việc khiến hội chị em vô cùng ngưỡng mộ. Ảnh: Tổng hợp

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