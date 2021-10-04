Lên đồ đi ngắm phố, nhan sắc gần đây của Tăng Thanh Hà có gì mà khiến netizen 'phát sốt'?

Kể từ sau khi về chung một nhà với ông xã doanh nhân Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà dường như không còn tham gia quá nhiều hoạt động giải trí mà tập trung chăm sóc cho tổ ấm của mình. Bên cạnh cuộc sống đầy viên mãn thì điều khiến mọi người chú ý không kém chính là nhan sắc "nở rộ" của nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc".

Mới đây, Hà Tăng đã lấy xế hộp dạo một vòng thành phố sau thông tin nới lỏng giãn cách đã nhận được nhiều sự quan tâm của netizen. Lên đồ nhẹ nhàng, đeo phụ kiện mắt kính đơn giản và không makeup quá cầu kỳ, thế nhưng "chiếc story" cũng làm mọi người điên đảo với visual xịn 'hết nước chấm'. Ai mà tin được nữ diễn viên đã bước sang tuổi 33 và là mẹ 2 con rồi cơ chứ!