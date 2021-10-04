Lên đồ đi ngắm phố, nhan sắc gần đây của Tăng Thanh Hà có gì mà khiến netizen 'phát sốt'?

Hậu trường 04/10/2021 11:52

Ngoài vẻ đẹp sang trọng, tươi trẻ ở độ tuổi 33 thì dân mạng vẫn không ngừng khen ngợi Tăng Thanh Hà ở điểm này!

Kể từ sau khi về chung một nhà với ông xã doanh nhân Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà dường như không còn tham gia quá nhiều hoạt động giải trí mà tập trung chăm sóc cho tổ ấm của mình. Bên cạnh cuộc sống đầy viên mãn thì điều khiến mọi người chú ý không kém chính là nhan sắc "nở rộ" của nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc".

Lên đồ đi ngắm phố, nhan sắc gần đây của Tăng Thanh Hà có gì mà khiến netizen 'phát sốt'? - Ảnh 1

Mới đây, Hà Tăng đã lấy xế hộp dạo một vòng thành phố sau thông tin nới lỏng giãn cách đã nhận được nhiều sự quan tâm của netizen. Lên đồ nhẹ nhàng, đeo phụ kiện mắt kính đơn giản và không makeup quá cầu kỳ, thế nhưng "chiếc story" cũng làm mọi người điên đảo với visual xịn 'hết nước chấm'. Ai mà tin được nữ diễn viên đã bước sang tuổi 33 và là mẹ 2 con rồi cơ chứ!

Lên đồ đi ngắm phố, nhan sắc gần đây của Tăng Thanh Hà có gì mà khiến netizen 'phát sốt'? - Ảnh 2 

Trước đó, Tăng Thanh Hà cũng nhiều lần đăng tải ảnh selfie khoe nhan sắc không phải dạng vừa. Góc mặt sắc lẹm kèm theo đó là làn da căng bóng không tì vết. Dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhưng có thể thấy nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" vẫn giữ mãi nét đẹp trả trung, tràn đầy sức sống.

Bên cạnh đó, Tăng Thanh Hà cũng có chế độ ăn giữ dáng nghiêm ngặt cộng với việc chăm chỉ tập luyện đã giúp nữ diễn viên sở hữu body đáng ngưỡng mộ.

Lên đồ đi ngắm phố, nhan sắc gần đây của Tăng Thanh Hà có gì mà khiến netizen 'phát sốt'? - Ảnh 3
Lên đồ đi ngắm phố, nhan sắc gần đây của Tăng Thanh Hà có gì mà khiến netizen 'phát sốt'? - Ảnh 4
Lên đồ đi ngắm phố, nhan sắc gần đây của Tăng Thanh Hà có gì mà khiến netizen 'phát sốt'? - Ảnh 5
 Nhan sắc 'gái 2 con trông mòn con mắt' của Tăng Thanh Hà.

Ảnh: Tổng hợp, IGNV

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Từ khóa:   Tăng Thanh Hà Tăng Thanh Hà và chồng cuộc sống Tăng Thanh Hà

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