Tin vui: 2 ca sĩ nổi tiếng Vbiz có kết quả dương tính đã vượt 'ải' COVID-19 thành công, xuất viện trở về nhà trong hôm nay

Người hâm mộ của hai ca sĩ Vbiz này đã thở phào nhẹ nhõm khi thần tượng đã vượt qua 'ải' Covid-19.

Suốt thời gian vừa qua, thông tin nhiều nghệ sĩ Việt bị nhiễm Covid-19 khiến cho netizen không ngừng lo lắng. Trong đó, hai ca sĩ gồm Lương Minh Trang và Quách Tuấn Du không may bị nhiễm dịch bệnh.

Lương Minh Trang và Quách Tuấn Du khiến fan không ngừng lo lắng khi cho biết cả hai bị nhiễm Covid-19 vào 2 tuần trước.

Mới đây, người hâm mộ của cả hai đã yên tâm phần nào khi Lương Minh Trương cùng Quách Tuấn Du đều thông báo trên trang cá nhân họ đã vượt qua khỏi 'ải' Covid-19. Hôm nay sẽ trở về nhà an toàn.

Về phía nam ca sĩ Quách Tuấn Du, anh cho biết bản thân bị nhiễm Covid-19 vì đi thang máy trong khu vực có F0. Sau 12 ngày điều trị, nam ca sĩ đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Cũng trong chiều hôm nay (2/10), ca sĩ Lương Minh Trang cũng đã được xuất viện trở về nhà sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện dã chiến Thu Dung số 13. Thông tin này đã khiến netizen vô cùng vui mừng và hi vọng nữ ca sĩ sẽ sớm hồi phục trong thời gian tới.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Người trong ê-kip của Phi Nhung tiết lộ cô từng nói 1 câu khi biết tin mình nhiễm Covid-19, ai nghe cũng nhói lòng Bên cạnh đó, người này cũng tiết lộ lý do vì sao Phi Nhung không bay về Mỹ mà chọn ở lại Việt Nam khi đại dịch bùng phát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-vui-2-ca-si-noi-tieng-vbiz-co-ket-qua-duong-tinh-da-vuot-ai-covid-19-thanh-cong-xuat-vien-tro-ve-nha-trong-hom-nay-428373.html