Diễn viên Anh Đức gây lo lắng khi xuất hiện triệu chứng đau đầu, tiêu chảy hậu điều trị Covid-19 thành công tại nhà

Anh Đức cho biết, anh đăng tải bài viết nhằm cập nhật thông tin cho những F0 đã khỏi bệnh.

Vào cuối tháng 8 vừa qua, nam diễn viên Anh Đức cho biết anh bị nhiễm Covid-19 và đã điều trị tại nhà thành công. Dù xuất hiện khá nhiều triệu chứng mệt mỏi và cũng không kém phần lo lắng, tuy nhiên sau khi bình tĩnh và lắng nghe lời hướng dẫn của bác sĩ thì nam diễn viên hài đã vượt qua thành công.

Tuy nhiên, mới đây bài đăng trên trang cá nhân khiến người hâm mộ khá lo lắng cho sức khỏe hiện tại của Anh Đức.

Nam diễn viên cho biết dù anh đã hoàn toàn khỏi bệnh nhưng vẫn còn cảm thấy mệt mỏi và bị đau đầu vào chiều tối. Thậm chí, tình trạng tiêu chảy vẫn còn diễn ra mặc dù anh uống nhiều nước. Anh Đức chia sẻ: "Tư vấn bác sĩ nói là F0 đã khỏi cần dưỡng sức thêm 1 thời gian nữa mới hồi phục hẳn, còn tiêu chảy là do uống kháng sinh trong lúc điều trị Covid nên bây giờ cần bổ sung men vi sinh".

Bài đăng của diễn viên Anh Đức trên trang cá nhân.

Nam diễn viên cũng cho biết anh đăng bài viết nhằm muốn thông tin đến những F0 đã điều trị khỏi tại nhà không quá lo lắng về các triệu chứng hậu Covid-19. Đồng thời, anh cũng khuyến khích mọi người nên lắng nghe tư vấn của bác sĩ khi xuất hiện nhiều triệu chứng khác.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Nghẹt thở cảnh giải cứu cậu bé tắm sông bị cuốn vào ống cống, nỗ lực của lực lượng chức năng xứng đáng nhận điểm 10 Cậu bé không may bị cuốn vào ống cống khi tắm sông, rất may là tiếng la hét thất thanh và hành động đập vào song sắt đã nhận được sự chú ý của mọi người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-anh-duc-gay-lo-lang-khi-xuat-hien-trieu-chung-dau-dau-tieu-chay-hau-dieu-tri-covid-19-thanh-cong-tai-nha-426684.html