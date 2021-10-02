Lần đầu công khai ảnh cực mùi mẫn có '1-0-2' từ thời 'xưa như trái đất' với Kelvin Khánh, Khởi My khiến cho dân tình ghen tị 'nổ đom đóm mắt'

Hậu trường 02/10/2021 15:21

Khởi My - Kelvin Khánh chưa bao giờ khiến khán giả thôi xuýt xoa về chuyện tình yêu 'đẹp như mơ' từ lúc mới yêu cho đến lúc về chung một nhà.

Dù đã khá lâu Khởi My chưa ra sản phẩm âm nhạc mới, thế nhưng những gì liên quan đến vợ chồng nữ ca sĩ luôn được mọi người quan tâm. 

Mới đây, trên trang cá nhân của giọng ca "Vì sao" đã đăng tải một vài hình ảnh cực "mùi mẫn" với chồng Kelvin Khánh nhưng vẫn không quên pha chút "lầy lội". Nữ ca sĩ viết: "Kéo Zin để trong cái bóp hơn 4 năm giờ nó mờ căm luôn chời ơi! chú thích "bóp hay để ở ***" chải mồ hôi hay gì mà nhoè hình quá haha".

Lần đầu công khai ảnh cực mùi mẫn có '1-0-2' từ thời 'xưa như trái đất' với Kelvin Khánh, Khởi My khiến cho dân tình ghen tị 'nổ đom đóm mắt' - Ảnh 1
 Bài đăng 'gây cười cực mạnh' của Khởi My trên trang cá nhân.

Khởi My đã khéo léo "phát cẩu lương" cho dân tình khi khoe những bức ảnh mà cô cùng chồng chụp cách đây 4 năm. Đáng chú ý là loạt những bức ảnh ôm nhau, khóa môi tình tứ của đôi vợ chồng trẻ nhận được "cơn bão" lời khen của netizen.

Bên cạnh đó cũng có nhiều dân mạng cho rằng Khởi My đúng là rất "cao tay" trong việc khéo léo làm dân chúng ganh tị với "ngọt đến sâu răng" từ vợ chồng nữ ca sĩ.

Lần đầu công khai ảnh cực mùi mẫn có '1-0-2' từ thời 'xưa như trái đất' với Kelvin Khánh, Khởi My khiến cho dân tình ghen tị 'nổ đom đóm mắt' - Ảnh 2

Kelvin Khánh - Khởi My luôn là cặp đôi nhận được sự quan tâm và yêu mến của công chúng. Cả hai quen biết nhau và chơi chung như hai người bạn thân, sau đó tiến đến hôn nhân trong sự vỡ òa vui sướng của tất cả mọi người. Về chung một nhà từ năm 2017 nhưng hiện tại cả hai chưa có ý định sinh em bé và vẫn đang tận hưởng cuộc sống hai người đầy hạnh phúc.

Lần đầu công khai ảnh cực mùi mẫn có '1-0-2' từ thời 'xưa như trái đất' với Kelvin Khánh, Khởi My khiến cho dân tình ghen tị 'nổ đom đóm mắt' - Ảnh 3

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Netizen tiếc vì Hoài Lâm chọn tình yêu bỏ bê sự nghiệp, để 2 con nay thiếu tình thương của cha: Cindy Lư lên tiếng!

Netizen tiếc vì Hoài Lâm chọn tình yêu bỏ bê sự nghiệp, để 2 con nay thiếu tình thương của cha: Cindy Lư lên tiếng!

Cindy Lư nhiều lần khẳng định bản thân và Hoài Lâm hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Khởi My - Kelvin Khánh phát ngôn Khởi My Khởi My ghẹo Kelvin Khánh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 33 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36