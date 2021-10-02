Lần đầu công khai ảnh cực mùi mẫn có '1-0-2' từ thời 'xưa như trái đất' với Kelvin Khánh, Khởi My khiến cho dân tình ghen tị 'nổ đom đóm mắt'

Khởi My - Kelvin Khánh chưa bao giờ khiến khán giả thôi xuýt xoa về chuyện tình yêu 'đẹp như mơ' từ lúc mới yêu cho đến lúc về chung một nhà.

Dù đã khá lâu Khởi My chưa ra sản phẩm âm nhạc mới, thế nhưng những gì liên quan đến vợ chồng nữ ca sĩ luôn được mọi người quan tâm. Mới đây, trên trang cá nhân của giọng ca "Vì sao" đã đăng tải một vài hình ảnh cực "mùi mẫn" với chồng Kelvin Khánh nhưng vẫn không quên pha chút "lầy lội". Nữ ca sĩ viết: "Kéo Zin để trong cái bóp hơn 4 năm giờ nó mờ căm luôn chời ơi! chú thích "bóp hay để ở ***" chải mồ hôi hay gì mà nhoè hình quá haha".

Bài đăng 'gây cười cực mạnh' của Khởi My trên trang cá nhân. Khởi My đã khéo léo "phát cẩu lương" cho dân tình khi khoe những bức ảnh mà cô cùng chồng chụp cách đây 4 năm. Đáng chú ý là loạt những bức ảnh ôm nhau, khóa môi tình tứ của đôi vợ chồng trẻ nhận được "cơn bão" lời khen của netizen. Bên cạnh đó cũng có nhiều dân mạng cho rằng Khởi My đúng là rất "cao tay" trong việc khéo léo làm dân chúng ganh tị với "ngọt đến sâu răng" từ vợ chồng nữ ca sĩ.

Kelvin Khánh - Khởi My luôn là cặp đôi nhận được sự quan tâm và yêu mến của công chúng. Cả hai quen biết nhau và chơi chung như hai người bạn thân, sau đó tiến đến hôn nhân trong sự vỡ òa vui sướng của tất cả mọi người. Về chung một nhà từ năm 2017 nhưng hiện tại cả hai chưa có ý định sinh em bé và vẫn đang tận hưởng cuộc sống hai người đầy hạnh phúc. Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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