Clip: Quỳnh Nga diện đồ bó sát khoe body 'nức nở', trổ tài đu dây thuần thục

Nữ diễn viên Quỳnh Nga ngày càng khiến netizen hâm mộ với thân hình 'mlem'.

Trên trang cá nhân của Quỳnh Nga, nữ diễn viên xinh đẹp đã chia sẻ bài đăng nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Nữ diễn viên chia sẻ: "Mấy tháng rồi mới lên dây lại, nhớ thật nhớ. Một mình một phòng tự tập buồn ghê. Các chị em tự tập có nhớ lớp như tui không".

Đáng chú ý, netizen đồng loạt cho rằng cô nàng "Cá sấu chúa" ngày càng thăng hạng nhan sắc kể từ sau khi ly hôn. Nhất là sự trẻ trung và body "sắc lẹm" khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Dân mạng dành nhiều lời khen 'có cánh' cho nữ diễn viên Quỳnh Nga.

Trong đó, video Quỳnh Nga diện đồ bó sát và trổ tài đu dây được nhiều khán giả trầm trồ. Không chỉ xinh đẹp mà Quỳnh Nga còn có kỹ năng tốt đối với bộ môn "khó nhằn".

Thời gian gần đây, Quỳnh Nga luôn khoe những hình ảnh khoe body đẹp 'nức nở'.

Nhiều bức ảnh 'Cá sấu chúa' khiến netizen 'xịt máu mũi' với body 'cực chiến'.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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