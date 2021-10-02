Phương Mỹ Chi lên tiếng khi bị netizen 'tố cáo' là người làm bùng nổ nghi vấn Hồ Văn Cường bị cố nghệ sĩ Phi Nhung ăn chặn tiền?

Nữ ca sĩ trẻ đã nhanh chóng lên tiếng trả lời thẳng thắn trước những 'cáo buộc' của netizen.

Nhiều ngày qua, sự ra đi của cố nghệ sĩ Phi Nhung đã khiến cho đông đảo khán giả, bạn bè đồng nghiệp vô cùng thương tiếc. Trong đó, một nữ ca sĩ trẻ đã từng nhiều lần đứng chung với giọng ca "Bông điên điển" chính là Phương Mỹ Chi cũng đăng tải những lời dành cho bậc tiền bối của mình. Trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi tâm sự: "Covid đã cướp đi quá nhiều điều tốt đẹp trên đời này, trước đó là những người thân của Chi và bây giờ nó đã cướp đi cô... Cô an yên nhé cô ơi".

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ "Quê em mùa nước lũ" cũng chia sẻ một sân khấu mà cô từng có cơ hội được hát cùng với cố nghệ sĩ Phi Nhung. Phương Mỹ Chi viết trên trang cá nhân: "Lần may mắn em được đứng cạnh bậc tiền bối đáng quý, sẽ không thể quên trong suốt quãng thời gian theo đuổi nghệ thuật". Sẽ không có gì đáng nói nếu như dưới bài đăng không xuất hiện một bình luận kém duyên từ netizen, người này viết rằng: "Không biết nói sao chớ tại vì em Phương Mỹ Chi mà người ta so sánh Hồ Văn Cường với em. Rồi làm cô Phi Nhung dính theo lùm xùm ăn chặn tiền cát xê Hồ Văn Cường. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, việc cô Phi Nhung làm cô biết. Cô Phi Nhung ra đi nhưng vẫn còn oan ức. Em cũng nên biết chuyện này".

Dân mạng trên cho rằng Phương Mỹ Chi chính là 'nguồn cơn' khiến lùm xùm của Hồ Văn Cường và cố nghệ sĩ Phi Nhung nổ ra. Phát ngôn của dân mạng nói trên đã khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời cũng nhận rất nhiều chỉ trích vì lời nói vô căn cứ. Tưởng chừng Phương Mỹ Chi sẽ không "để yên" thế nhưng nữ ca sĩ nhẹ nhàng trả lời: "Mong mọi người hoan hỷ ạ. Ở clip này em muốn lưu giữ những điều tốt đẹp". Phương Mỹ Chi nhẹ nhàng đáp trả dân mạng 'kém duyên'. Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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