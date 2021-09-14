Phương Mỹ Chi 'ỉu xìu' chia sẻ sau một thời gian giảm cân thì con số cân nặng cũng đã thay đổi.

Thời gian vừa qua, nhiều khán giả không khỏi hoang mang trước thông tin Phương Mỹ Chi bị nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại thì Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 đã chính thức khỏi bệnh sau khi tự điều trị tại nhà.

Phương Mỹ Chi thường xuyên cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Hậu Covid-19, Phương Mỹ Chi bắt đầu quay trở lại việc luyện tập thể dục thể thao khiến cho dân mạng không khỏi xuýt xoa. Trên trang cá nhân, cô ca sĩ nhí cũng thường xuyên đăng tải ảnh tập luyện nhận được nhiều lời khen của dân mạng.

Trong khi khán giả mong chờ body mảnh mai của Phương Mỹ Chi sau một thời gian cố gắng tập luyện thì cô nàng đã "thông báo" trên trang cá nhân tình hình khiến ai cũng bật cười: "Có ai giống Chi không? Giảm cân miết, số kí giảm từ 46 lên 49 luôn... không dám nghĩ tới sau dấu 3 chấm".

Thực tế thì đây có vẻ là chuyện không của riêng ai. Trong thời gian giãn cách mọi người có nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe và bản thân hơn nhưng không thể cưỡng lại sự quyến rũ của đồ ăn. Thôi thì cũng dễ hiểu và đừng nhé Phương Mỹ Chi ơi!

Dân mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi cho 'chị Bảy' - Ảnh chụp màn hình

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