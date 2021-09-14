Khoảnh khắc nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng nhắc đến Phi Nhung khiến nhiều khán giả không cầm được nước mắt.

Cách đây chưa lâu, tại một chương trình giao lưu âm nhạc cùng các khán giả qua nền tảng YouTube của nghệ sĩ Hồng Loan, NSƯT Ngọc Đáng đã khiến cho đông đảo dân mạng xúc động khi nhắc đến Phi Nhung.

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng bật khóc khi nghĩ về Phi Nhung - Ảnh: Internet

Được biết, nữ NSƯT đã hát ca khúc của giọng ca "Bông điên điển" và chia sẻ rằng: "Tôi hát bài của Phi Nhung tự dưng rất xúc động. Phi Nhung hay hát bài này trong các chương trình hải ngoại. Bài này làm tôi nhớ con bé đang đau bệnh do Covid-19. Tôi nghĩ đến cảnh đó mà không cầm lòng được".

Ngay sau đó, nghệ sĩ Hồng Loan đã trấn an: "Bệnh tình của Phi Nhung cũng đỡ rồi. Hy vọng thời gian tới, Phi Nhung sớm bình phục và trở về với chúng ta".

Qua chương trình, NSƯT Ngọc Đáng đã thể hiện ca khúc "Vọng kim lang", một tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của nữ ca sĩ Phi Nhung trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật. Điều này càng khiến cho các khán giả thêm phần xúc động.

Được biết, con gái Wendy đang sinh sống tại Mỹ đã làm giấy ủy quyền để nghệ sĩ Việt Hương làm đại diện cho Phi Nhung ở Việt Nam. Bên cạnh Việt Hương thì người nắm tình hình của nữ ca sĩ "Sông quê" là người mẫu Xuân Lan.

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