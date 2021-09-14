Diễn viên Ngân Khánh lần đầu tâm sự chuyện rời xa showbiz để cưới chồng Việt Kiều

Hậu trường 14/09/2021 21:23

Câu trả lời của Ngân Khánh được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình vì hiện cô đang sở hữu cuộc sống hạnh phúc.

Ngân Khánh là nữ diễn viên không còn quá xa lạ với những bộ phim truyền hình Việt. Tưởng chừng cô sẽ tập trung và phát triển sự nghiệp diễn xuất thì cách đây 6 năm, Ngân Khánh đã quyết định rời xa showbiz để kết hôn. 

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Mới đây, trên trang cá nhân Ngân Khánh đã đăng tải một bức ảnh selfie được dân mạng vô cùng chú ý. Đã lâu mới lên sóng, khán giả cũng ngay lập tức để lại thắc mắc: "Sao năm đó chị lấy chồng bỏ lại sự nghiệp đi du học đạo diễn ạ, em nghĩ nếu chị ở lại chuyển hướng qua người mẫu quảng cáo đại diện nhãn hàng thì có lẽ sẽ đã đạt được nhiều hơn".

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 Bức ảnh Ngân Khánh đăng tải gần đây - Ảnh: FBNV

Ngân Khánh cho biết, cô nhận được rất nhiều câu hỏi tương tự từ khán giả. Nhân đây nữ diễn viên "Cô dâu đại chiến" cũng chia sẻ về điều mà mọi người tò mò bấy lâu: "Khánh đang thấy, đang học và đang lĩnh hội được rất nhiều điều trong cuộc sống mà nếu ngày xưa ở lại có lẽ sẽ không có cơ hội để hiểu và biết nhiều như hôm nay. Quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người đó là biết điều gì là quan trọng nhất. Dù là con đường nào đi nữa thì chúng ta vẫn phải đi đến cùng mục tiêu mình mong muốn".

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Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình
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 Bình luận của nữ diễn viên và fan hâm mộ - Ảnh chụp màn hình

Những chia sẻ của nữ diễn viên nhận được nhiều lời ủng hộ từ phía dân mạng. Dù không còn xuất hiện tại các sự kiện hay bộ phim truyền hình nữa nhưng nhan sắc được cô "khoe" gần đây khiến mọi người không khỏi xuýt xoa. Điều này cũng phần nào chứng tỏ cuộc sống của cô đang hạnh phúc.

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