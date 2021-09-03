Phương Mỹ Chi bất ngờ báo tin gia đình 5 người đều dương tính với Covid-19, nguyên nhân có thể đến từ việc mua nhu yếu phẩm

Mới đây, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi bất ngờ có một bài viết dài trên trang cá nhân thông báo rằng cả gia đình đều dương tính với Covid-19. Nữ ca sĩ và mẹ là 2 thành viên đầu tiên phát bệnh.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi đã bất ngờ có bài viết thông báo về việc cả gia đình 5 người của cô đều mắc Covid-19. Cụ thể, mở đầu bài viết, nữ ca sĩ cho biết tháng 8 trôi qua thật khó khăn vớ gia đình cô khi "từ ngày 15/8 trong nhà Chi bắt đầu có người dương tính với Covid. Ngày 16/8, Chi hay tin cô Út mất..." Phương Mỹ Chi và mẹ là hai người đầu tiên trong nhà nhiễm Covid-19. Cô nhận kết quả dương tính vào ngày 15/8 nhưng "em không biết lý do chính xác em bị nhiễm là gì, nhưng 1 lý do dễ hiểu nhất có lẽ là do mẹ em đi siêu thị để mua nhu yếu phẩm".

Bài viết của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Triệu chứng của Phương Mỹ Chi là sổ mũi, đau họng, mất khứu giác, tiêu chảy và sốt 2 lần, mẹ của Phương Mỹ Chi thì có phần nặng hơn. Nữ ca sĩ tiết lộ mẹ mất ngủ 4 ngày liền, nhức mỏi, khó thở, tiêu chảy, ho, đau họng dẫn đến mất sức khá nhiều, chỉ số SpO2 có khi chỉ còn 86. Dù hai mẹ con đã cách ly nhưng sau đó những người còn lại trong gia đình cũng chuyển sang dương tính với Covid-19.

Sau thời gian tích cực điều trị, động viên, chăm sóc lẫn nhau, Phương Mỹ Chi cho biết gia đình mình hiện tại sức khỏe đã tạm ổn. Bốn thành viên đã có kết quả âm tính, riêng ba của cô thì có lẽ do phát bệnh cuối cùng nên hiện vẫn còn 2 vạch mờ, đã được cách ly và theo dõi thêm. Cô cũng vừa đăng story về sự việc - Ảnh: Chụp màn hình "Trong hơn 14 ngày này, cả nhà đã tự chăm sóc lấy nhau, tự động viên nhau, người nhẹ thì chăm sóc cho người nặng hơn. Đến ngày thứ 14, test nhanh lại thì 4 thành viên đều âm tính, còn ba Chi thì vạch thứ 2 đã mờ, khỏe hơn lại rồi ạ. Hiện cả nhà đã cách ly riêng ba để theo dõi thêm. Đợi đủ 21 ngày sẽ báo lại với y tế phường để cả nhà được hỗ trợ test lại và cấp giấy chính thức. Tuy rất muốn được test PCR để có kết quả chính xác nhất, nhưng vì tình hình chung phải tuân thủ chỉ thị và khó khăn chung từ phía y tế họ không hỗ trợ mình được, nên cả nhà chỉ có thể tự làm mọi thứ và cùng nhau vượt qua" - Phương Mỹ Chi chia sẻ. Phương Mỹ Chi đã nhận kết quả âm tính trên que test nhanh, 4/5 thành viên trong gia đình đều có dấu hiệu đã khỏi bệnh - Ảnh: FBNV Cuối bài viết, Phương Mỹ Chi mong muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn bè, anh chị đồng nghiệp và các y bác sĩ đã hết lòng quan tâm, giúp đỡ gia đình cô trong lúc khó khăn, bệnh tật. Bên dưới bài viết, nhiều khán giả đã để lại bình luận cho biết rất bất ngờ về sự việc nhưng cũng chúc cho gia đình nữ ca sĩ giữ gìn sức khỏe trong những ngày sắp tới.

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