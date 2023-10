Phương Mỹ Chi bất ngờ báo tin gia đình 5 người đều dương tính với Covid-19, nguyên nhân có thể đến từ việc mua nhu yếu phẩm

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi đã bất ngờ có bài viết thông báo về việc cả gia đình 5 người của cô đều mắc Covid-19. Cụ thể, mở đầu bài viết, nữ ca sĩ cho biết tháng 8 trôi qua thật khó khăn vớ gia đình cô khi "từ ngày 15/8 trong nhà Chi bắt đầu có người dương tính với Covid. Ngày 16/8, Chi hay tin cô Út mất..."

Phương Mỹ Chi và mẹ là hai người đầu tiên trong nhà nhiễm Covid-19. Cô nhận kết quả dương tính vào ngày 15/8 nhưng "em không biết lý do chính xác em bị nhiễm là gì, nhưng 1 lý do dễ hiểu nhất có lẽ là do mẹ em đi siêu thị để mua nhu yếu phẩm".