Thanh niên 'bị tình nghi' số 1 trong vụ Hoa Hậu lộ clip bàn chuyện nhạy cảm, nói xấu đồng nghiệp chính thức lên tiếng

Hậu trường 02/09/2021 17:40

Mới đây, đoạn clip được cho là của một Hoa hậu trò chuyện cùng nhóm bạn về nội dung nhạy cảm, nói xấu đồng nghiệp khiến nhiều người xôn xao. Giữa ồn ào, một nam TikToker đã nhận về nhiều nghi ngờ vì thường xuyên giả giọng người nổi tiếng. Mới đây, người này đã chính thức chia sẻ về sự việc.

Liên quan đến đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của một ca sĩ kiêm Hoa hậu bàn luận về chuyện giường chiếu và nói xấu đồng nghiệp, nhiều người cho rằng giọng nói ấy rất giống của Hoa Hậu chuyển giới Hương Giang. Tuy nhiên, ngay sau khi được đăng tải, một group 18+ trên Telegram đã lên tiếng khẳng định đây không phải là của cô Hoa hậu trên. Đoạn audio bị lộ nằm trong cuộc nói chuyện trực tuyến của nhóm cách đây không lâu, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì lại lan truyền trên mạng

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Phía Hương Giang đã lên tiếng phủ nhận là người trong đoạn clip - Ảnh: Internet

Mới đây, phía Hương Giang cũng lên tiếng phủ nhận sự việc. Quản lý của nàng hậu nhấn mạnh thêm: "Hương Giang không có bất kì người bạn nào như thế này và bản thân Hương Giang không phải người có nhiều bạn bè, hai là không có bất kì cuộc nói chuyện nào như thế với bất kì ai vì đó cũng không phải những nội dung mà Hương Giang, bạn bè của Giang hay nói chuyện".

Cư dân mạng hiện đang truy tìm danh tính của người tạo ra giọng nói "giả mạo" kia và TikToker Mai Bảo Vinh là đối tượng bị "gọi tên" nhiều nhất. Được biết, anh chàng này khá nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok với những video giả giọng người nổi tiếng. Trùng hợp thay, anh cũng đã từng giả giọng Hương Giang và khiến nhiều người vào thời điểm ấy phải trầm trồ vì quá giống

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TikToker Mai Bảo Vinh - Ảnh: Internet

Theo Pháp luật và Bạn đọc, nam TikToker cho biết: "Mình khẳng định bản thân chưa từng giả giọng chị ** ở bất cứ nhóm chat 18+ hay dùng giọng chị để nói chuyện thô tục ở bất cứ đâu. Ngoài ra, mình nghĩ giọng mình khi giả chị chỉ giống 60 - 70%, hoàn toàn không giống 99% như dân mạng vẫn nói".

Ngoài ra, Mai Bảo Vinh cũng mong cư dân mạng không chia sẻ, lan truyền thông tin thất thiệt đến nhiều người khác, tránh hiểu lầm đáng tiếc xảy ra.

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Bài viết của nam TikTiker - Ảnh: Chụp màn hình

 

Trên trang cá nhân, TikToker Mai Bảo Vinhh cũng đã có một bài viết chia sẻ về vấn đề này, một lần nữa, anh khẳng định người trong đoạn ghi âm đó không phải là mình. Mai Vinh cho biết bản thân mình hay giả giọng người nổi tiếng nhưng với mục đích vui vẻ và tôn trọng. Đồng thời cũng đảm bảo rằng:"Mình sẽ không bao giờ phụ lòng mọi người mà làm những điều tệ hại như vậy".

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