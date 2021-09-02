Thanh niên 'bị tình nghi' số 1 trong vụ Hoa Hậu lộ clip bàn chuyện nhạy cảm, nói xấu đồng nghiệp chính thức lên tiếng

Liên quan đến đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của một ca sĩ kiêm Hoa hậu bàn luận về chuyện giường chiếu và nói xấu đồng nghiệp, nhiều người cho rằng giọng nói ấy rất giống của Hoa Hậu chuyển giới Hương Giang. Tuy nhiên, ngay sau khi được đăng tải, một group 18+ trên Telegram đã lên tiếng khẳng định đây không phải là của cô Hoa hậu trên. Đoạn audio bị lộ nằm trong cuộc nói chuyện trực tuyến của nhóm cách đây không lâu, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì lại lan truyền trên mạng

Phía Hương Giang đã lên tiếng phủ nhận là người trong đoạn clip - Ảnh: Internet

Mới đây, phía Hương Giang cũng lên tiếng phủ nhận sự việc. Quản lý của nàng hậu nhấn mạnh thêm: "Hương Giang không có bất kì người bạn nào như thế này và bản thân Hương Giang không phải người có nhiều bạn bè, hai là không có bất kì cuộc nói chuyện nào như thế với bất kì ai vì đó cũng không phải những nội dung mà Hương Giang, bạn bè của Giang hay nói chuyện".