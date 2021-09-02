Nóng: Erik chính thức xin lỗi, hé lộ toàn bộ sự thật về vụ lùm xùm đi thu âm lúc giãn cách xã hội

Hậu trường 02/09/2021 19:09

Liên quan đến nghi vấn đi thu âm ca khúc mới trong lúc TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội, nam ca sĩ Erik đã có một bài viết dài trên trang cá nhân tiết lộ toàn bộ sự việc.

Từ tối qua, thông tin một nghệ sĩ Việt đi thu âm ca khúc mới giữa lúc TP.HCM đang tiến hành giãn cách xã hội, hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết đã khiến nhiều người xôn xao. Netizen thậm chí còn soi được nhân vật này không ai khác chính là ca sĩ Erik với bộ trang phục xanh nhạt trùng khớp với tấm ảnh nam ca sĩ đăng tải trước đó.

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Erik bị nhiều người phát hiện đi thu âm mùa giãn cách - Ảnh: Internet

Mới đây, phía Erik đã đăng tải một bài viết dài lên trang cá nhân lên tiếng về sự việc. Mở đầu "bức tâm thư", nam ca sĩ đã gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những thông tin tiêu cực liên quan đến mình đã ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người trong mùa dịch. Tuy nhiên, anh cho biết đã có nhiều thông tin không chính xác liên quan đến vụ việc. Theo đó, công việc lần này của nam ca sĩ là thu âm và ghi hình cho một ca khúc nằm trong 1 dự án cộng đồng để lan tỏa năng lượng tích cực trong mùa dịch chứ không phải sản phẩm cá nhân của anh. 

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Bài biết trần tình của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Erik cũng nhấn mạnh buổi thu âm hôm ấy được ekip sắp xếp thực hiện đủ và đúng các quy tắc phòng chống dịch. Vì vậy, không có chuyện anh "lén lút" như một số nguồn tin trên mạng xã hội.

Ngoài ra, chủ nhân ca khúc "Em Không Sai, Chúng Ta Sai" cũng cho biết thêm: "Sau khi buổi quay hình diễn ra, các cán bộ Công An tới kiểm tra, Ekip sản xuất đã sai khi không in công văn ra giấy mà chỉ lưu bản scan trong điện thoại, cũng chưa gửi thông báo tới phường nên cả Ekip nhận được yêu cầu dừng buổi quay hình và ra về, khi nào bổ sung đủ công văn mới được tiếp tục. Sáng nay ekip sản xuất đã bổ sung công văn về việc tổ chức sản xuất cho địa phương. Thay mặt ekip sản xuất, Erik rất xin lỗi vì sai sót này".

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Thông tin được phía Erik đưa ra làm bằng chứng cho việc tham gia dự án âm nhạc của mình - Ảnh: FBNV

Cuối bài viết, nam ca sĩ mong khán giả có thể thông cảm và một lần nữa muốn gửi lời xin lỗi đến cán bộ công an và những cư dân xung quanh vì đã làm phiền mọi người trong mùa dịch.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh:  Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nhiều fan hâm mộ đã để lại bình luận động viên và bày tỏ sẽ luôn tin tưởng nam ca sĩ. Đồng thời, số khác cũng lên tiếng chỉ trích một bộ phận "anh hùng bàn phím" khi chưa rõ ngọn ngành sự việc mà 'phán như đúng rồi".

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Từ khóa:   Erik erik thu âm ca khúc mới TP.HCM giãn cách xã hội

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