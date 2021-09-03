Mới đây, nam rapper đình đám đã bất ngờ đổi ảnh đại diện đen. Nhiều người nổi tiếng và fan hâm mộ đã gửi lời chia buồn.
- Thanh niên 'bị tình nghi' số 1 trong vụ Hoa Hậu lộ clip bàn chuyện nhạy cảm, nói xấu đồng nghiệp chính thức lên tiếng
- Phương Thanh mặc áo cọc, mang dép lê vác gạo cứu trợ người nghèo: Sao kê chân thật nhất là đây chứ đâu
Trưa ngày 3/9, nam rapper Karik đã bất ngờ đổi ảnh đại diện sang màu đen khiến nhiều fan sửng sốt. Dù chưa mắn rõ tình hình nhưng nhiều fan hâm mộ đã gửi lời chia buồn tới anh và gia đình.
Theo 2Sao, bố ruột vừa báo tin "bà cô mất" cho Karik đã qua đời vì Covid-19, tại TP.HCM. Vì đang cách ly tập trung nên Karik không thể ở bên, cùng phía gia đình lo tang cho người bà đã khuất. Tuy nhiên, nam rapper bày tỏ sẵn sàng lo liệu phần nào kinh tế.
Được biết, Karik cùng dàn cast Running Man mùa 2 đang cách ly tập trung ở Đà Nẵng, sau hành trình ghi hình tại Hàn Quốc và trở về Việt Nam vào chiều ngày 29/8. Sau khi kết thúc 14 ngày cách ly theo quy định đối với hành khách trở về từ nước ngoài, cả đoàn sẽ trở về TP.HCM và tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà.