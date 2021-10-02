Nóng: Dàn Hậu đình đám Việt Nam cùng đăng tải 1 thông điệp, ẩn ý 'đá xéo' nhân vật nổi tiếng có phát ngôn gây tranh cãi?

Hậu trường 02/10/2021 00:13

Tất cả những Hoa - Á hậu đều sử dụng chung một thông điệp nhằm đáp trả một phát ngôn từ nhân vật đình đám tại Việt Nam.

Nhiều ngày vừa qua, mạng xã hội đang xôn xao một đoạn video của nhân vật có tiếng trong làng Tiến sĩ. Người này được cho là có những lời nói, phát ngôn "xúc phạm nặng nề" đến "Hoa hậu". Video được đăng tải trên khắp các trang MXH và được netizen bàn tán xôn xao.

Tối qua, không hẹn mà gặp loạt những nàng Hoa hậu, Á hậu đình đám của Việt Nam như: Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà, Kiều Loan, Phương Anh, Ngọc Thảo,... đã dùng chung một hashtag #Annoicoduyen (Ăn nói có duyên) nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Động thái của các mỹ nhân làng Hoa - Á hậu được netizen phỏng đoán là muốn "đá xéo" phát ngôn của vị Tiến sĩ nói trên. 

Nóng: Dàn Hậu đình đám Việt Nam cùng đăng tải 1 thông điệp, ẩn ý 'đá xéo' nhân vật nổi tiếng có phát ngôn gây tranh cãi? - Ảnh 1
Hoa hậu Trần Tiểu Vy
Nóng: Dàn Hậu đình đám Việt Nam cùng đăng tải 1 thông điệp, ẩn ý 'đá xéo' nhân vật nổi tiếng có phát ngôn gây tranh cãi? - Ảnh 2
'Bà trùm Hoa hậu' Phạm Kim Dung 
Nóng: Dàn Hậu đình đám Việt Nam cùng đăng tải 1 thông điệp, ẩn ý 'đá xéo' nhân vật nổi tiếng có phát ngôn gây tranh cãi? - Ảnh 3
 Hoa hậu Lương Thùy Linh
Nóng: Dàn Hậu đình đám Việt Nam cùng đăng tải 1 thông điệp, ẩn ý 'đá xéo' nhân vật nổi tiếng có phát ngôn gây tranh cãi? - Ảnh 4
Á hậu Kiều Loan 
Nóng: Dàn Hậu đình đám Việt Nam cùng đăng tải 1 thông điệp, ẩn ý 'đá xéo' nhân vật nổi tiếng có phát ngôn gây tranh cãi? - Ảnh 5
Hoa hậu Đỗ Thị Hà 
Nóng: Dàn Hậu đình đám Việt Nam cùng đăng tải 1 thông điệp, ẩn ý 'đá xéo' nhân vật nổi tiếng có phát ngôn gây tranh cãi? - Ảnh 6
'Người đẹp Nhân ái' Thùy Tiên 
Nóng: Dàn Hậu đình đám Việt Nam cùng đăng tải 1 thông điệp, ẩn ý 'đá xéo' nhân vật nổi tiếng có phát ngôn gây tranh cãi? - Ảnh 7
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 
Nóng: Dàn Hậu đình đám Việt Nam cùng đăng tải 1 thông điệp, ẩn ý 'đá xéo' nhân vật nổi tiếng có phát ngôn gây tranh cãi? - Ảnh 8
 Á hậu Ngọc Thảo
Nóng: Dàn Hậu đình đám Việt Nam cùng đăng tải 1 thông điệp, ẩn ý 'đá xéo' nhân vật nổi tiếng có phát ngôn gây tranh cãi? - Ảnh 9
Á hậu Phương Anh 
Nóng: Dàn Hậu đình đám Việt Nam cùng đăng tải 1 thông điệp, ẩn ý 'đá xéo' nhân vật nổi tiếng có phát ngôn gây tranh cãi? - Ảnh 10
 Á hậu Diễm Trang

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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Từ khóa:   BTC Hoa hậu Việt Nam á hậu việt nam Hoa hậu Lương Thùy Linh

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