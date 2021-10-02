Tất cả những Hoa - Á hậu đều sử dụng chung một thông điệp nhằm đáp trả một phát ngôn từ nhân vật đình đám tại Việt Nam.
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Nhiều ngày vừa qua, mạng xã hội đang xôn xao một đoạn video của nhân vật có tiếng trong làng Tiến sĩ. Người này được cho là có những lời nói, phát ngôn "xúc phạm nặng nề" đến "Hoa hậu". Video được đăng tải trên khắp các trang MXH và được netizen bàn tán xôn xao.
Tối qua, không hẹn mà gặp loạt những nàng Hoa hậu, Á hậu đình đám của Việt Nam như: Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà, Kiều Loan, Phương Anh, Ngọc Thảo,... đã dùng chung một hashtag #Annoicoduyen (Ăn nói có duyên) nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.
Động thái của các mỹ nhân làng Hoa - Á hậu được netizen phỏng đoán là muốn "đá xéo" phát ngôn của vị Tiến sĩ nói trên.
Ảnh: Tổng hợp, FBNV