Nhiều ngày vừa qua, mạng xã hội đang xôn xao một đoạn video của nhân vật có tiếng trong làng Tiến sĩ. Người này được cho là có những lời nói, phát ngôn "xúc phạm nặng nề" đến "Hoa hậu". Video được đăng tải trên khắp các trang MXH và được netizen bàn tán xôn xao.

Tối qua, không hẹn mà gặp loạt những nàng Hoa hậu, Á hậu đình đám của Việt Nam như: Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà, Kiều Loan, Phương Anh, Ngọc Thảo,... đã dùng chung một hashtag #Annoicoduyen (Ăn nói có duyên) nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.