Khoe ảnh mặc bra đen quá 'mlem', Hoa hậu Kỳ Duyên dính nghi vấn đã phẫu thuật 'ép' ngực?

Hậu trường 01/10/2021 10:12

Những hình ảnh 'gây sốt' gần đây của Hoa hậu Kỳ Duyên đang được dân mạng bàn tán xôn xao, nhất là size vòng 1 có gì đó 'khang khác'.

Cách đây vài ngày, Hoa hậu Kỳ Duyên khiến cho mạng xã hội Việt "sôi sục" với những hình ảnh mới mà cô nàng đăng tải trên trang cá nhân. Được biết, nàng Hậu sinh năm 1996 đang trong giai đoạn siết cân để chuẩn bị quay trở lại với công việc.  

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Những bức ảnh được Kỳ Duyên đăng tải đã nhận được "cơn mưa" lời khen của dân mạng vì nhan sắc ngày càng "lên hương", ngoài body "đẹp như mơ" thì điều khiến mọi người chú ý không kém đó chính là vòng 1 có phần hơi khác của nàng Hậu.

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 Netizen nhận thấy sự thay đổi kha khá về size vòng 1 của Hoa hậu Kỳ Duyên.

Khi ảnh của Hoa hậu Việt Nam 2014 được đăng tải trên các trang mạng xã hội, mọi người đã bàn tán về sự thay đổi vòng 1 của Kỳ Duyên. Nhiều người tinh ý nhận ra có vẻ kích thước đã thay đổi, so với thời điểm cách đây một năm về trước khi đã có sự khác biệt rõ rệt. 

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 Ảnh Kỳ Duyên du lịch năm ngoái vòng 1 vẫn rất 'phồn thực'.

Có thể thấy đôi gò hồng đào hiện tại của Kỳ Duyên đã giảm đi đáng kể, nhìn vừa vặn và cũng được mọi người nhận xét là sang hơn. So với những năm trước, vòng 1 của nàng Hậu có phần hơi "phồn thực" và nặng nề.

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Được biết, Kỳ Duyên đã công khai cô trùng tu vòng 1 vào tháng 4/2018, thời điểm đó cô nàng cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều về việc dao kéo. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại nhan sắc của Kỳ Duyên luôn được đánh giá cao và mọi người đều ủng hộ sự cải thiện này của Hoa hậu Việt Nam 2014.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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