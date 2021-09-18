Một chi tiết trên trang mạng xã hội của Hoa hậu Hương Giang khiến mọi người sốt ruột, chuyện gì đây?

Hương Giang từng là một nàng Hậu vô cùng nổi tiếng của showbiz Việt nhưng gần nửa năm vừa qua cô đã "ở ẩn" khi gặp phải những tai tiếng được xem là lớn nhất sự nghiệp.

Nàng Hậu dường như chọn cách im lặng, không xuất hiện trước công chúng thường xuyên như trước, thậm chí là cả trên mạng xã hội. Được biết bài đăng gần nhất mà Hương Giang đăng tải trên trang cá nhân là tháng 3 năm nay, vậy là đã hơn 7 tháng cô dường như "đóng băng" mọi hoạt động.