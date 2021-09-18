Một chi tiết trên trang mạng xã hội của Hoa hậu Hương Giang khiến mọi người sốt ruột, chuyện gì đây?

Hậu trường 18/09/2021 05:00

Không hoạt động trên mạng xã hội, điều này đã khiến cho netizen càng thêm tò mò về Hương Giang.

Hương Giang từng là một nàng Hậu vô cùng nổi tiếng của showbiz Việt nhưng gần nửa năm vừa qua cô đã "ở ẩn" khi gặp phải những tai tiếng được xem là lớn nhất sự nghiệp.

Nàng Hậu dường như chọn cách im lặng, không xuất hiện trước công chúng thường xuyên như trước, thậm chí là cả trên mạng xã hội. Được biết bài đăng gần nhất mà Hương Giang đăng tải trên trang cá nhân là tháng 3 năm nay, vậy là đã hơn 7 tháng cô dường như "đóng băng" mọi hoạt động.

Một chi tiết trên trang mạng xã hội của Hoa hậu Hương Giang khiến mọi người sốt ruột, chuyện gì đây? - Ảnh 1
 Hương Giang gây tò mò vì 'ở ẩn' gần nửa năm nay.

Cũng chính vì "đình công" trên mạng xã hội, mới đây netizen Việt đã phát hiện Hương Giang đã bị "tụt" gần 200 nghìn lượt theo dõi. Trước đó, trang Instagram của cô ghi nhận mốc 4 triệu lượt theo dõi nhưng giờ chỉ còn 3,8 triệu. Điều này cũng khá dễ hiểu vì Hương Giang hầu như không đăng bài tương tác nên một bộ phận dân mạng đã bấm "unfollow".

Một chi tiết trên trang mạng xã hội của Hoa hậu Hương Giang khiến mọi người sốt ruột, chuyện gì đây? - Ảnh 2 
Một chi tiết trên trang mạng xã hội của Hoa hậu Hương Giang khiến mọi người sốt ruột, chuyện gì đây? - Ảnh 3 

Trước đó, động thái duy nhất mà Hương Giang gây chú ý trên mạng xã hội là khi được người mẫu Xuân Lan tiết lộ về hành động ý nghĩa. Được biết, Hương Giang chuyển khoản 900 triệu đồng đấu giá ủng hộ bệnh nhân Covid-19, đồng thời cô cũng tặng lại vật phẩm cho phiên đấu giá tiếp theo.

Một chi tiết trên trang mạng xã hội của Hoa hậu Hương Giang khiến mọi người sốt ruột, chuyện gì đây? - Ảnh 4 

Ồn ào dường như đã lắng xuống, dân mạng hi vọng Hương Giang sẽ trở lại showbiz sớm nhất có thể. Bên cạnh đó vẫn có nhiều dân mạng cho rằng Hương Giang nên "ở ẩn" một thời gian để mọi sóng gió qua đi rồi hẵng "comeback".

Một chi tiết trên trang mạng xã hội của Hoa hậu Hương Giang khiến mọi người sốt ruột, chuyện gì đây? - Ảnh 5

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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