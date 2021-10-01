Chi Pu khoe ảnh 'xinh xẻo' giữa trời Tây, nhưng netizen chỉ để ý đến vòng 2 'bất thường' của nữ ca sĩ

Hậu trường 01/10/2021 16:23

Loạt ảnh mới của Chi Pu nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Vài ngày vừa qua, Chi Pu là cái tên được đông đảo netizen quan tâm sau khi cô nàng chính thức lên tiếng qua đất Mỹ để học tập và làm việc một thời gian. Bên cạnh tin đồn tình cảm với một thiếu gia nghìn tỷ hay khối tài sản "kếch xù" tại Việt Nam thì Chi Pu cũng được khen ngợi nhan sắc ngày càng nở rộ.

Chi Pu khoe ảnh 'xinh xẻo' giữa trời Tây, nhưng netizen chỉ để ý đến vòng 2 'bất thường' của nữ ca sĩ - Ảnh 1 

Mới đây, giọng ca "Anh ơi ở lại" tiếp tục "gây thương nhớ" khi tung loạt ảnh "xinh xẻo" giữ trời Tây. Chi Pu dạo đương phố xứ Cờ Hoa với hai chú chó đáng yêu, cùng với đó là "chiếc visual" cực chất lượng.

Hình ảnh mới của nữ ca sĩ gốc Hà Thành đã nhận được hàng tá lời khen ngợi. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì một số bình luận khiến cho ai cũng phải chú ý liên quan đến vòng 2 của Chi Pu.

Chi Pu khoe ảnh 'xinh xẻo' giữa trời Tây, nhưng netizen chỉ để ý đến vòng 2 'bất thường' của nữ ca sĩ - Ảnh 2

Nhiều bình luận của khán giả cho rằng bụng của nữ ca sĩ to "bất thường" và những ý kiến này nhận về nhiều lượt tương tác. Tuy nhiên, cũng có đông đảo netizen bảo rằng có lẽ Chi Pu hợp đồ ăn Mỹ nên mới bị lên cân một tí.

Chi Pu khoe ảnh 'xinh xẻo' giữa trời Tây, nhưng netizen chỉ để ý đến vòng 2 'bất thường' của nữ ca sĩ - Ảnh 3
Chi Pu khoe ảnh 'xinh xẻo' giữa trời Tây, nhưng netizen chỉ để ý đến vòng 2 'bất thường' của nữ ca sĩ - Ảnh 4
Dân mạng cho rằng vòng 2 của Chi Pu hơi 'lùm xùm'.
Chi Pu khoe ảnh 'xinh xẻo' giữa trời Tây, nhưng netizen chỉ để ý đến vòng 2 'bất thường' của nữ ca sĩ - Ảnh 5

Trước đó, Chi Pu đã đăng tải trên trang cá nhân mục đích sang Mỹ của cô sau nhiều lời đồn đoán, giọng ca "Talk to me" viết: "Chuyến đi này Chi đi với mục đích đi học kết hợp một số công việc với đối tác Mỹ. Trong lúc chờ nhập học và làm việc thì Chi cũng tranh thủ thăm gia đình và đi du lịch luôn ạ. Thực sự đây là khoảng thời gian quý báu Chi muốn làm mới bản thân và học hỏi thêm nhiều thứ mới ở vùng đất mới".

Ảnh: Tổng hợp, IGNV

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