Chi Pu 'tậu' villa có giá từ 40 - 100 tỷ, sở hữu cuộc sống sang chảnh chẳng thua kém tài phiệt nào?

Hậu trường 29/09/2021 07:00

Thông tin về căn villa mà Chi Pu đang sở hữu đang khiến mạng xã hội 'sôi sục'.

Từ tối qua đến nay, thông tin liên quan đến nữ ca sĩ Chi Pu vẫn chưa hết "nhiệt". Đầu tiên là thông tin nữ ca sĩ "Anh ơi ở lại" sang Mỹ du học, thứ hai là tin đồn về bạn trai đại gia và thứ 3 chính là căn villa tại Sài Gòn mà Chi Pu đang sở hữu.

Chi Pu 'tậu' villa có giá từ 40 - 100 tỷ, sở hữu cuộc sống sang chảnh chẳng thua kém tài phiệt nào? - Ảnh 1 

Chỉ xét riêng về không gian và "chiếc view" được Chi Pu tiết lộ trên các bức ảnh hay video, dân mạng cũng phỏng đoán cô nàng đang sống trong một villa sang chảnh bậc nhất Sài Thành. Được biết, nữ ca sĩ đã chuyển về villa này cách đây không lâu, sau khi "nói lời tạm biệt" với căn hộ hạng sang tại quận 2.

Chi Pu 'tậu' villa có giá từ 40 - 100 tỷ, sở hữu cuộc sống sang chảnh chẳng thua kém tài phiệt nào? - Ảnh 2
Chi Pu 'tậu' villa có giá từ 40 - 100 tỷ, sở hữu cuộc sống sang chảnh chẳng thua kém tài phiệt nào? - Ảnh 3

Theo nhiều thông tin, nơi ở của Chi Pu có thể nhìn được toàn cảnh Quận 3 - Quận , vị trí đắc địa không phải ai cũng có thể sở hữu. Không chỉ rộng rãi, căn hộ này còn có hồ bơi mini ở phía ban công, đây cũng là khu vực mà Chi Pu thường xuyên check-in cho ra đời những bức ảnh đẹp mê mẩn.

Chưa hết, những video tập thể dục mà Chi Pu đăng tải cũng phần nào cho thấy diện tích của căn villa này không phải dạng vừa. Nếu để ý thì phòng khách rất to và được trang trí chẳng kém resort là bao.

Chi Pu 'tậu' villa có giá từ 40 - 100 tỷ, sở hữu cuộc sống sang chảnh chẳng thua kém tài phiệt nào? - Ảnh 4 
Chi Pu 'tậu' villa có giá từ 40 - 100 tỷ, sở hữu cuộc sống sang chảnh chẳng thua kém tài phiệt nào? - Ảnh 5 

Cũng theo giới chuyên về lĩnh vực bất động sản, khu vực mà Chi Pu đang sống không còn gọi đơn thuần là "chung cư cao cấp" mà đây là nơi định hướng cho giới tài phiệt, những người thành đạt sinh sống. Với những hình ảnh mà Chi Pu đăng tải, dân mạng đoán giá trị căn villa mà cô sở hữu có giá khoảng từ vài chục đến 100 tỷ đồng. 

Chi Pu 'tậu' villa có giá từ 40 - 100 tỷ, sở hữu cuộc sống sang chảnh chẳng thua kém tài phiệt nào? - Ảnh 6
 View của villa này phải nói là 'đỉnh của chóp'.
Chi Pu 'tậu' villa có giá từ 40 - 100 tỷ, sở hữu cuộc sống sang chảnh chẳng thua kém tài phiệt nào? - Ảnh 7
 Khung cảnh về đêm sẽ lung linh như thế này.

Hiện tại, thông tin trên vẫn đang chỉ là phỏng đoán của cộng đồng mạng mà thôi. Về phía Chi Pu, cô đang du ngoạn trên đất Mỹ và cho biết nữ ca sĩ đang đi học và kết hợp một số công việc. Khán giả đang rất nóng lòng chờ đợi Chi Pu xác nhận về thông tin sở hữu bất động sản "khủng".

Chi Pu 'tậu' villa có giá từ 40 - 100 tỷ, sở hữu cuộc sống sang chảnh chẳng thua kém tài phiệt nào? - Ảnh 8

Ảnh: Tổng hợp, IGNV

Xôn xao thông tin Chi Pu rời showbiz để du học Mỹ, thực hư ra sao?

Xôn xao thông tin Chi Pu rời showbiz để du học Mỹ, thực hư ra sao?

Những hình ảnh được nữ ca sĩ Chi Pu khoe trên trang cá nhân gần đây được dân mạng phỏng đoán cô đã sang Mỹ du học.

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