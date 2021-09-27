Lương Bằng Quang lại khiến netizen ngán ngẩm khi khoe clip Ngân 98 say mèm, vòng 1 gây phản cảm trước ống kính mới đáng chú ý!

Mới đây, trên trang cá nhân của Lương Bằng Quang chia sẻ một đoạn video dài ghi lại hình ảnh say "bí tỉ" của bạn gái Ngân 98. Được biết, nhiều tháng qua cặp đôi bị "mắc kẹt" tại Phú Quốc sau chuyến nghỉ lễ 30/4 nhưng không may dịch Covid-19 bùng phát, đến nay vẫn chưa thể trở về TP.HCM.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang không phải là hai cái tên quá xa lạ với mạng xã hội. Cặp đôi này liên tục có những chiêu trò gây sốc, mới đây nhất là video được nam nhạc sĩ/ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân bị netizen "ném đá" không thương tiếc.