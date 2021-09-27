Lương Bằng Quang lại khiến netizen ngán ngẩm khi khoe clip Ngân 98 say mèm, vòng 1 gây phản cảm trước ống kính mới đáng chú ý!

Cặp đôi Lương Bằng Quang - Ngân 98 luôn trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội.
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Mới đây, trên trang cá nhân của Lương Bằng Quang chia sẻ một đoạn video dài ghi lại hình ảnh say "bí tỉ" của bạn gái Ngân 98. Được biết, nhiều tháng qua cặp đôi bị "mắc kẹt" tại Phú Quốc sau chuyến nghỉ lễ 30/4 nhưng không may dịch Covid-19 bùng phát, đến nay vẫn chưa thể trở về TP.HCM.
Ngân 98 và Lương Bằng Quang không phải là hai cái tên quá xa lạ với mạng xã hội. Cặp đôi này liên tục có những chiêu trò gây sốc, mới đây nhất là video được nam nhạc sĩ/ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân bị netizen "ném đá" không thương tiếc.
Được biết, người quay Ngân 98 lúc say mèm, bước đi loạng choạng chính là Lương Bằng Quang. Đồng thời lúc này anh cũng say không kém gì bạn gái nhưng vẫn cố ghi lại những hình ảnh 'quá chén' nói trên. Đáng chú ý, Ngân 98 không những không phản kháng mà còn thoải mái tạo dáng, uốn éo trước ống kính còn bạn trai thì luôn miệng đòi 'phạt' bạn gái sau khi về phòng.
Chưa hết, điều khiến dân mạng "nổi đóa" chính là phòng 1 như muốn "nhảy xổ" ra ngoài của Ngân 98, đồng thời nhiều pha máy quay "zoom cận" vòng 3 cũng khiến netizen ngán ngẩm không kém.
Sau khi video này được đăng tải công khai, dân mạng đã tràn vào chỉ trích cặp đôi, đồng thời cũng khuyên cả hai nên tiết chế hành vi cá nhân lại. Những hình ảnh say mèm và cả những phát ngôn phản cảm không nên quay và đăng tải như vậy.
Ảnh: Tổng hợp, FBNV