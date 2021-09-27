Xôn xao thông tin Chi Pu rời showbiz để du học Mỹ, thực hư ra sao?

Những hình ảnh được nữ ca sĩ Chi Pu khoe trên trang cá nhân gần đây được dân mạng phỏng đoán cô đã sang Mỹ du học.

Mới đây, nữ ca sĩ Chi Pu đã đăng tải loạt ảnh với khung cảnh lạ. Trước đó vài ngày giọng ca "Anh ơi ở lại" được cho là đã check-in tại Boston, Mỹ. Điều này đã khiến cho dân mạng đặt nghi vấn có phải Chi Pu đã chính thức sang Mỹ du học hay không?

Hình ảnh mới đây của Chi Pu làm 'dấy' lên tin đồn cô đã sang Mỹ du học.

Chi tiết khiến cho netizen càng khẳng định chuyện Chi Pu đã sang xứ cờ hoa du học là hoàn toàn có cơ sở khi cô nàng chụp ảnh trong khuôn viên của một trường Đại học. Đồng thời, những hình ảnh như du ngoạn phong cảnh hay đi siêu thi tại Mỹ cho thấy Chi Pu đang tận hưởng cuộc sống như một sinh viên thực thụ.

Bên dưới những bài đăng mới của nữ ca sĩ "Cung đàn vỡ đôi", dân mạng đã đặt rất nhiều câu hỏi như: "Chị đi du học ạ?", "Chị Chi sang Mỹ định cư đúng không ạ?",... Tuy nhiên, cũng có khá nhiều khán giả phỏng đoán rằng có lẽ Chi Pu chỉ sang Mỹ để quay MV mới hoặc đơn giản là đi du lịch thôi.

Hiện tại thông tin này vẫn chưa được chính chủ xác nhận và gây tò mò "cực mạnh" đối với người hâm mộ.

Chi Pu xuất thân là một hotgirl/diễn viên, tuy nhiên sau đó cô nàng dần lấn sân sang lĩnh vực ca hát nhưng không được phần lớn khán giả công nhận với vai trò này.

Ảnh: Tổng hợp, IGNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-thong-tin-chi-pu-roi-showbiz-de-du-hoc-my-thuc-hu-ra-sao-427192.html