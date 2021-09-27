Lâu lâu Lý Nhã Kỳ nổi hứng đáp trả hết bình luận 'kém duyên', thẳng thắn 'đối chất' khi bị dân mạng cho rằng đăng ảnh sexy để... 'mồi trai'

Có vẻ Lý Nhã Kỳ đang cao hứng sẵn sàng đáp trả những ý kiến vô duyên từ cộng đồng mạng.

Lý Nhã Kỳ luôn được đông đảo dân mạng chú ý dù cô đã hoạt động showbiz từ rất lâu. Giờ đây nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" trở thành cái tên "hot" và được nhiều người quan tâm. Đó cũng là lý do vì sao nhất cử nhất động của cô đều bị dân mạng soi mói. Gần đây, Lý Nhã Kỳ đăng tải một bức ảnh cô mặc áo croptop chất liệu ren, khéo léo khoe vòng eo thon thả. Sẽ không có gì đáng nói nếu như dân mạng không tràn vào và để lại những bình luận vô cùng "kém duyên". Tất nhiên, Lý Nhã Kỳ không thể nào bỏ qua mà sẵn sàng "đối chất 1:1". Màn đáp trả của nữ diễn viên xinh đẹp đang thu hút sự chú ý của dân mạng.

Trong vài trăm bình luận thì có một ý kiến rất vô duyên có nội dung: "Ế suốt ngày đăng hình mặc bikini để trai cua chứ gì. Quần không cởi bỏ ra luôn đi còn mở cúc dở dở làm gì em?" (Hiện tại bình luận này đã "bay màu" khỏi bài viết chưa rõ nguyên nhân). Đáp trả ý kiến này, Lý Nhã Kỳ đanh thép: "Cái bạn đặt tên 'Cuộc Đời' là thể hiện bạn đang không có cuộc đời cho chính mình, nên đi comment hèn hạ để mong cuộc đời người khác phải cởi giống bạn à? Thôi, cuộc đời ai người đó cởi nha, đừng lên tiếng, hèn hạ quá".

Ngoài ra, nữ diễn viên còn đọc được một bình luận chỉ khác từ một netizen: "Chỉnh cho cố vô nhìn không giống ai". Lý Nhã Kỳ đáp trả: "Thà không giống ai còn hơn tôi giống bạn nửa mùa". Bên cạnh đó còn khá nhiều bình luận chỉ trích, thậm chí dùng những từ ngữ thô tục dưới bài đăng của nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ khiến cho mọi người đọc cảm thấy phẫn nộ. Đây không phải lần đầu tiên Lý Nhã Kỳ lên tiếng đáp trả những bình luận mang ý đâm chọt, đả kích cô. Nữ diễn viên từng nói trong một cuộc phỏng vấn: "Cũng nói để khán giả đừng bao giờ nghĩ cứ thích chửi nghệ sĩ thì chửi và chửi nghệ sĩ thì nghệ sĩ phải im lặng chịu đựng với lý do làm nghệ sĩ thì phải chấp nhận người ta khen chê yêu ghét". Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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