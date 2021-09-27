Lâu lâu Lý Nhã Kỳ nổi hứng đáp trả hết bình luận 'kém duyên', thẳng thắn 'đối chất' khi bị dân mạng cho rằng đăng ảnh sexy để... 'mồi trai'

Hậu trường 27/09/2021 20:41

Có vẻ Lý Nhã Kỳ đang cao hứng sẵn sàng đáp trả những ý kiến vô duyên từ cộng đồng mạng.

Lý Nhã Kỳ luôn được đông đảo dân mạng chú ý dù cô đã hoạt động showbiz từ rất lâu. Giờ đây nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" trở thành cái tên "hot" và được nhiều người quan tâm. Đó cũng là lý do vì sao nhất cử nhất động của cô đều bị dân mạng soi mói.

Lâu lâu Lý Nhã Kỳ nổi hứng đáp trả hết bình luận 'kém duyên', thẳng thắn 'đối chất' khi bị dân mạng cho rằng đăng ảnh sexy để... 'mồi trai' - Ảnh 1

Gần đây, Lý Nhã Kỳ đăng tải một bức ảnh cô mặc áo croptop chất liệu ren, khéo léo khoe vòng eo thon thả. Sẽ không có gì đáng nói nếu như dân mạng không tràn vào và để lại những bình luận vô cùng "kém duyên". Tất nhiên, Lý Nhã Kỳ không thể nào bỏ qua mà sẵn sàng "đối chất 1:1". Màn đáp trả của nữ diễn viên xinh đẹp đang thu hút sự chú ý của dân mạng.

Lâu lâu Lý Nhã Kỳ nổi hứng đáp trả hết bình luận 'kém duyên', thẳng thắn 'đối chất' khi bị dân mạng cho rằng đăng ảnh sexy để... 'mồi trai' - Ảnh 2

Trong vài trăm bình luận thì có một ý kiến rất vô duyên có nội dung: "Ế suốt ngày đăng hình mặc bikini để trai cua chứ gì. Quần không cởi bỏ ra luôn đi còn mở cúc dở dở làm gì em?" (Hiện tại bình luận này đã "bay màu" khỏi bài viết chưa rõ nguyên nhân).

Đáp trả ý kiến này, Lý Nhã Kỳ đanh thép: "Cái bạn đặt tên 'Cuộc Đời' là thể hiện bạn đang không có cuộc đời cho chính mình, nên đi comment hèn hạ để mong cuộc đời người khác phải cởi giống bạn à? Thôi, cuộc đời ai người đó cởi nha, đừng lên tiếng, hèn hạ quá".

Lâu lâu Lý Nhã Kỳ nổi hứng đáp trả hết bình luận 'kém duyên', thẳng thắn 'đối chất' khi bị dân mạng cho rằng đăng ảnh sexy để... 'mồi trai' - Ảnh 3

Ngoài ra, nữ diễn viên còn đọc được một bình luận chỉ khác từ một netizen: "Chỉnh cho cố vô nhìn không giống ai". Lý Nhã Kỳ đáp trả: "Thà không giống ai còn hơn tôi giống bạn nửa mùa".

Lâu lâu Lý Nhã Kỳ nổi hứng đáp trả hết bình luận 'kém duyên', thẳng thắn 'đối chất' khi bị dân mạng cho rằng đăng ảnh sexy để... 'mồi trai' - Ảnh 4
 

Bên cạnh đó còn khá nhiều bình luận chỉ trích, thậm chí dùng những từ ngữ thô tục dưới bài đăng của nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ khiến cho mọi người đọc cảm thấy phẫn nộ.

Lâu lâu Lý Nhã Kỳ nổi hứng đáp trả hết bình luận 'kém duyên', thẳng thắn 'đối chất' khi bị dân mạng cho rằng đăng ảnh sexy để... 'mồi trai' - Ảnh 5
Lâu lâu Lý Nhã Kỳ nổi hứng đáp trả hết bình luận 'kém duyên', thẳng thắn 'đối chất' khi bị dân mạng cho rằng đăng ảnh sexy để... 'mồi trai' - Ảnh 6 
Lâu lâu Lý Nhã Kỳ nổi hứng đáp trả hết bình luận 'kém duyên', thẳng thắn 'đối chất' khi bị dân mạng cho rằng đăng ảnh sexy để... 'mồi trai' - Ảnh 7

Đây không phải lần đầu tiên Lý Nhã Kỳ lên tiếng đáp trả những bình luận mang ý đâm chọt, đả kích cô. Nữ diễn viên từng nói trong một cuộc phỏng vấn: "Cũng nói để khán giả đừng bao giờ nghĩ cứ thích chửi nghệ sĩ thì chửi và chửi nghệ sĩ thì nghệ sĩ phải im lặng chịu đựng với lý do làm nghệ sĩ thì phải chấp nhận người ta khen chê yêu ghét".

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Vợ kém 16 tuổi của Chi Bảo khoe dáng cực nuột với bikini 1 mảnh, ai mà ngờ cô đã mang thai tháng thứ 6!

Vợ kém 16 tuổi của Chi Bảo khoe dáng cực nuột với bikini 1 mảnh, ai mà ngờ cô đã mang thai tháng thứ 6!

Nhan sắc lẫn body của bà xã Chi Bảo gần đây khiến nhiều người phải 'sốc' vì quá nuột nà.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ đáp trả dân mạng Lý Nhã Kỳ bị đá xéo Lý Nhã Kỳ chia tay bạn trai

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 42 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36