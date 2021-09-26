Vợ kém 16 tuổi của Chi Bảo khoe dáng cực nuột với bikini 1 mảnh, ai mà ngờ cô đã mang thai tháng thứ 6!

Mới đây, trên trang cá nhân của bà xã diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang đã khiến dân tình "phát sốt" với loạt ảnh mà cô đăng tải. Bạn sẽ bất ngờ nếu biết rằng vợ của Chi Bảo đã đang bước vào giai đoạn thai kỳ thứ 6, thế mà dáng của cô nàng vẫn nuột nà khiến cho hội chị em phải "mắt tròn mắt dẹt".

Lý Thùy Chang được biết đến là vợ kém 16 tuổi của Chi Bảo, bên cạnh đó cô cũng là một mỹ nhân có tiếng trong giới showbiz nhờ vẻ đẹp cuốn hút và cả khối tài sản không phải dạng vừa. Tháng 7 vừa qua, cô thông đã mang thai con đầu lòng của nam diễn viên "Đồng tiền xương máu" khiến dân mạng bất ngờ.