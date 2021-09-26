Vợ kém 16 tuổi của Chi Bảo khoe dáng cực nuột với bikini 1 mảnh, ai mà ngờ cô đã mang thai tháng thứ 6!

Nhan sắc lẫn body của bà xã Chi Bảo gần đây khiến nhiều người phải 'sốc' vì quá nuột nà.
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Mới đây, trên trang cá nhân của bà xã diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang đã khiến dân tình "phát sốt" với loạt ảnh mà cô đăng tải. Bạn sẽ bất ngờ nếu biết rằng vợ của Chi Bảo đã đang bước vào giai đoạn thai kỳ thứ 6, thế mà dáng của cô nàng vẫn nuột nà khiến cho hội chị em phải "mắt tròn mắt dẹt".
Lý Thùy Chang được biết đến là vợ kém 16 tuổi của Chi Bảo, bên cạnh đó cô cũng là một mỹ nhân có tiếng trong giới showbiz nhờ vẻ đẹp cuốn hút và cả khối tài sản không phải dạng vừa. Tháng 7 vừa qua, cô thông đã mang thai con đầu lòng của nam diễn viên "Đồng tiền xương máu" khiến dân mạng bất ngờ.
Với những hình ảnh được bà xã Chi Bảo khoe gần đầy cho thấy vòng 2 của cô nhô lên khá rõ nhưng nhan sắc và cả sự body tràn đầy sức sống khiến mọi người không khỏi ganh tị. Dù mang thai nhưng Lý Thùy Chang vẫn giữ được nét đẹp mặn mà và cả gu thời trang độc đáo.
Để có được thân hình và sự khỏe khoắn, dẻo dai như hiện tại, Lý Thùy Chang cho biết cô đã có những chế độ ăn uống và tập luyện đầy đủ để vừa khỏe cho mẹ và bé. Một số bộ môn được bà xã Chi Bảo áp dụng như tập yoga, ngồi thiền, thậm chí là tập gym nhưng lựa chọn những bài tập vừa sức với phụ nữ mang thai mà thôi.
Ảnh: Tổng hợp, FBNV