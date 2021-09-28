Chi Pu phản ứng ra sao với tin đồn 'theo chồng sang Mỹ bỏ cuộc chơi'?

Trong khi dân mạng cứ 'rần rần' chuyện Chi Pu sang Mỹ thì cô nàng đang làm gì?

Suốt một ngày vừa qua, mạng xã hội Việt xôn xao chuyện Chi Pu sang Mỹ với nhiều lý do. Trong đó, phần đông mọi người cho rằng cô nàng sang xứ cờ hoa để định cư, thậm chí có người cho rằng giọng ca "Anh ơi ở lại" sang Mỹ để... sinh con.

Thông tin Chi Pu sang Mỹ khiến dân mạng 'dậy sóng'.

Quá nhiều "lời ra, tiếng vào", Chi Pu đã đăng tải một bài viết trên trang Instagram Story để nói lý do cô qua Mỹ. Được biết, nữ ca sĩ muốn dành thời gian tại đây để học tập đồng thời làm một số công việc với đối tác chứ không như mọi người đồn đoán.

Đặc biệt, trên trang Facebook cá nhân, vào rạng sáng nay Chi Pu cũng đăng dòng trạng thái ngắn gọn với nội dung: "Tôi vừa cười phá lên sau khi đọc một bài báo". Dù không trực tiếp nhắc đến câu chuyện nào nhưng đây được xem như lời phủ nhận tin đồn mà mọi người truyền tai nhau.

Dòng trạng thái vào rạng sáng nay từ Chi Pu.

Trước đó, Chi Pu từng được cho là sang Mỹ để sống cùng bạn trai đại gia. Nhân vật được nhắc đến thậm chí còn có "máu mặt" trong giới tài phiệt tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán từ cộng đồng mạng và phía Chi Pu vẫn chưa lên tiếng về điều này.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Xôn xao thông tin Chi Pu rời showbiz để du học Mỹ, thực hư ra sao? Những hình ảnh được nữ ca sĩ Chi Pu khoe trên trang cá nhân gần đây được dân mạng phỏng đoán cô đã sang Mỹ du học.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-pu-phan-ung-ra-sao-voi-tin-don-theo-chong-sang-my-bo-cuoc-choi-427340.html