Vẫn một mực im lặng trước tin đồn sinh con, Diệu Nhi tự đăng ảnh tự khen 'Sao mà đẹp gái nhức nhối!'

Bài đăng mới nhất của nữ diễn viên Diệu Nhi đã nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo netizen.

Sau khi thông tin Diệu Nhi đã bí mật sinh con cho người yêu lâu năm là Anh Tú Atus nổ ra cách đây hơn 1 tháng, phía nữ diễn viên vẫn không có động thái nào nhắc đến chuyện này. Tuy nhiên, dạo gần đây Diệu Nhi đã thoải mái công khai hình ảnh cá nhân như thường lệ, mới đây nhất là quay cận mặt và... tự khen mình khiến netizen "cười xỉu".

Diệu Nhi viết: "Chắc dưỡng tóc dài luôn quá, chứ tóc tầm này xinh quá cắt gì nữa. Sao mà đẹp gái nhức nhối dữ thần vậy nè".

Dù tự khen bản thân nhưng dân mạng không những không chỉ trích nữ diễn viên mà còn "hùa" theo cô nàng. Đa số khán giả đồng tình rằng con gái mỗi khi chụp ảnh thì kiểu gì cũng tự khen mình đẹp. Đồng thời, netizen cũng không quên dành những lời khen ngợi cho Diệu Nhi.

Dù nữ diễn viên vẫn chưa xác nhận đã sinh con nhưng bên dưới bình luận rất nhiều ý kiến cho rằng cô nàng đúng là "gái một con trông mòn con mắt".

Hình ảnh mới nhất được Diệu Nhi đăng tải nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Một số bình luận của netizen:

"Mấy chị sinh xong xinh ra quá ạ, sau chị Hòa giờ tới chị Nhi"

"Gái một con trông mòn con mắt. Đợi thần tượng khoe em bé mãi"

"Tấm cuối xinh chuẩn ca sĩ đó chị Nhi"

"Nhiều khi chụp app riết mình tưởng mình đẹp thiệt. Em cũng bị y chang chị vậy".

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/van-mot-muc-im-lang-truoc-tin-don-sinh-con-dieu-nhi-tu-dang-anh-tu-khen-sao-ma-dep-gai-nhuc-nhoi-428302.html