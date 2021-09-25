Thông qua nhiều chi tiết, các 'thánh soi' ngầm phát hiện Diệu Nhi đã thăng chức 'mẹ bỉm'.

Cách đây 1 tháng, thông tin Diệu Nhi bí mật sinh con đầu lòng cho bạn trai lâu năm Anh Tú đã khiến dân mạng xôn xao. Tuy nhiên thời điểm đó, cả cô lẫn Anh Tú đều không có bất cứ phát ngôn nào liên quan. Đặc biệt, tối ngày 24/9, nữ diễn viên đã khoe nhận được 1 món quà bất ngờ từ shop thời trang. Sẽ không có gì đáng nói nếu "thánh soi" không phát hiện ra chi tiết đặc biệt trên tấm thiệp chúc mừng. Chuyện là, trong thiệp được đích thân Diệu Nhi khoe có dòng chữ mở đầu là: "Gửi chị Nhi và gia đình lời chúc mừng ngọt ngào khi đón chào một thiên thần nhỏ".

Diệu Nhi khoe quà gây xôn xao MXH Khi Diệu Nhi thoải mái khoe tấm thiệp này, nhiều người cho rằng cô nàng đồng thời xác nhận đã lên chức mẹ bỉm. Chuyện nữ diễn viên có con đã gần như hé lộ, dân mạng chỉ còn chờ một lời xác nhận chính thức từ cô và bạn trai mà thôi. Dân mạng cũng soi ra bụng cô hơi tròn trước đó Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Diệu Nhi hạ sinh con đầu lòng cho bạn trai Anh Tú. Nữ diễn viên bị các "thánh soi" phát hiện ra loạt hình ảnh bầu bí, thậm chí còn có cả hình ảnh Anh Tú đưa cô nàng đi khám thai. Thời gian gần đây, các fan tiếp tục nghi vấn Anh Tú đang sống chung cùng Diệu Nhi để chăm sóc cho mẹ bỉm sữa sau sinh. Trong nhiều hình ảnh chia sẻ mới nhất, nữ diễn viên cũng để lộ gương mặt tròn trịa, thân hình phát tướng chuẩn phụ nữ sau sinh.

Chuyện tình của Diệu Nhi và Anh Tú được dân mạng ủng hộ nhiệt tình Diệu Nhi là nữ diễn viên thực lực của điện ảnh Việt, cô có lối diễn tự nhiên pha chút hài hước khiến fan vô cùng thích thú Diệu Nhi tên thật là Trần Thị Diệu Nhi, sinh năm 1991, là diễn viên chuyên tham gia các sitcom, tiểu phẩm hài cũng như các bộ phim điện ảnh, truyền hình. Cô từng tham gia phim Gia đình là số 1, Ngày mai cưới, Gái già lắm chiêu, Vú em tập sự, Chạy đi rồi tính... Ảnh: Tổng hợp

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