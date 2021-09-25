Ngốn hơn 1 tỷ đồng 'dao kéo' nhan sắc, Lynk Lee hóa mỹ nhân 'vạn người mê'

Hậu trường 25/09/2021 05:46

Nhan sắc hiện tại của Lynk Lee khiến khán giả vô cùng xao xuyến.

Vốn mang hình hài một nam nhi hơi góc cạnh với nhiều khuyết điểm gương mặt như: xương xẩu, quai hàm to, mắt, mũi khá thô… nên cuối năm 2018 Lynk Lee quyết định tiêm filler để làm đầy.

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Để có nhan sắc đỉnh cao như hiện tại, Lynk Lee đã trải qua quá trình trùng tu nhan sắc bài bản

Có lẽ thấy chưa hài lòng với dung mạo bên ngoài nên cô đã sang Hàn để tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi các đường nét trên gương mặt và cơ thể. Cụ thể, cô đã trải qua cuộc đại phẫu thuật thẩm mỹ với nhiều can thiệp lớn nhỏ như: sửa mắt, mũi, tiêm má baby, gọt hàm, hạ đường chân tóc, trượt cằm và nâng ngực.

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Lúc còn nam nhi, Lynk Lee cũng sở hữu nét đáng yêu trên gương mặt

Nhan sắc của Lynk Lee ở thời điểm hiện tại nữ tính và dịu dàng hơn rất nhiều. Mỹ nhân chuyển giới cũng đổi tên từ Tô Mạnh Linh thành Tô Ngọc Bảo Linh. Nhưng ít ai biết trước khi cắt yết hầu để hoàn thiện vẻ đẹp nữ tính, Lynk Lee đã phải trải qua những cuộc đại phẫu đầy đau đớn, gian nan và tiêu tốn rất nhiều tiền bạc.

Xét về quá trình thẩm mỹ, Lynk Lee không ngại chia sẻ hình ảnh còn vết dao mổ, gương mặt sưng tấy sau phẫu thuật. Cụ thể, cô đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 7-8 tiếng tại Hàn với nhiều can thiệp lớn nhỏ như: sửa mắt, mũi, tiêm má baby, gọt hàm, hạ đường chân tóc, trượt cằm và nâng ngực.

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Ngốn hơn 1 tỷ đồng 'dao kéo' nhan sắc, Lynk Lee hóa mỹ nhân 'vạn người mê' - Ảnh 4

Quá trình thẩm mỹ của cô nhận sự quan tâm lớn từ khán giả

Mới đây, mỹ nhân lại gây bất ngờ khi hoàn thành phẫu thuật cắt yết hầu ở Thái Lan và dự định sẽ chỉnh sửa thêm dây thanh quản để giọng nói mềm mại, nữ tính hơn. Được biết, chi phí cho một ca phẫu thuật trái cổ tại Thái Lan khoảng 25-30 triệu đồng.

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Nhan sắc hoàn hảo của cô sau khi chuyển giới

Lynk Lee là một ca sĩ, nhạc sĩ và YouTuber người Việt Nam, nổi danh từ làn sóng underground và những ca khúc nổi đình nổi đám trên MXH. Sau khi chuyển giới, nhan sắc cô ngày càng thăng hạng và nhận nhiều lời khen. Hiện tại cô vẫn tham gia ca hát và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Ảnh: Tổng hợp

Lynk Lee gây bất ngờ với diện mạo mới, nghi vấn nữ ca sĩ đã sang Thái để cắt yết hầu?

Lynk Lee gây bất ngờ với diện mạo mới, nghi vấn nữ ca sĩ đã sang Thái để cắt yết hầu?

Ảnh mới nhất được Lynk Lee tung lên trang cá nhân đã nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng.

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