Đại diện Việt Nam thi Miss Intercontinental 2021 mặc bikini hàng chợ vì Hải quan Ai Cập quyết không trả váy

Theo lời Ái Nhi, phía hải quan không chịu trả đồ cho cô dù người đẹp đã nhờ BTC Miss Intercontinental 2021 cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập can thiệp, giúp đỡ.

Chiều 22/10, người đẹp Trần Hoàng Ái Nhi - đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental 2021 tiếp tục cập nhật tình hình liên quan tới việc bị hải quan Ai Cập giữ đồ.

"Sau khi chờ đợi sự giúp đỡ từ BTC cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, Ái Nhi vẫn không thể được trả lại đồ", Ái Nhi buồn bã cho biết.

Ngày 15/10 vừa qua, người đẹp Trần Hoàng Ái Nhi đã chính thức lên đường sang Ai Cập tham gia cuộc thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2021. Tuy nhiên, khi vừa tới nơi, cô gặp phải sự cố không mong muốn khi bị hải quan tạm thu giữ 15 chiếc váy vì nghi buôn lậu quần áo.

Tới thời điểm hiện tại, cuộc thi đã đi được một nửa hành trình nhưng Ái Nhi vẫn chưa được trả số váy áo bị tịch thu.

Ái Nhi trong khuôn khổ cuộc thi.

Đại diện Việt Nam phải ra chợ Ai Cập mua bikini.

Vì thiếu đồ mặc, Ái Nhi phải ra... chợ ở Ai Cập để mua bikini, dùng cho một hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi.

Trước đó vào ngày 18/10, phía đơn vị giữ bản quyền Miss Intercontinental tại Việt Nam đã liên hệ với BTC cuộc thi ở Ai Cập, để giải quyết vấn đề thu giữ trang phục của Ái Nhi.

Nhiều khán giả lo lắng cho tình hình của Ái Nhi.

Theo page Thế giới hoa hậu, BTC cuộc thi đã làm việc với bộ phận hải quan tại sân bay Ai Cập. Ngay sau đó, hành lý của Ái Nhi đã được hoàn trả mà không mất bất cứ khoản phí nào.

Trước đó, hải quan đề nghị mức phí lên tới 4.000 USD (khoảng 91 triệu đồng) để lấy lại hành lý. Những tưởng có dấu hiệu khả quan nhưng tới nay đại diện Việt Nam vẫn chưa được trả hành lý. Trong trường hợp không được trả, Ái Nhi khi về nước sẽ phải đền bù tiền bạc cho các nhà thiết kế.

Thông tin Ái Nhi chưa được nhận lại trang phục khiến nhiều người lo lắng cho chân dài.