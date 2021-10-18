Diễn biến mới nhất vụ Trần Hoàng Ái Nhi tham dự Miss Intercontinental 2021 bị thu giữ hành lý vì nghi buôn lậu

Hậu trường 18/10/2021 20:51

Vấn đề thu giữ trang phục của người đẹp Trần Hoàng Ái Nhi đã được giải quyết.

Ngày 15/10 vừa qua, người đẹp Trần Hoàng Ái Nhi đã chính thức lên đường sang Ai Cập tham gia cuộc thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2021. 

Diễn biến mới nhất vụ Trần Hoàng Ái Nhi tham dự Miss Intercontinental 2021 bị thu giữ hành lý vì nghi buôn lậu - Ảnh 1
Ái Nhi là đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2021. 

Tuy nhiên, khi vừa tới nơi, cô gặp phải sự cố không mong muốn khi bị hải quan tạm thu giữ 15 chiếc váy vì nghi buôn lậu quần áo.

Trong đoạn tin nhắn lan truyền mạng xã hội, Ái Nhi cho biết giờ chỉ còn khoảng 4, 5 bộ đồ, đang lo lắng cho những ngày sắp tới. Thậm chí trong một hoạt động vừa qua, đại diện Việt Nam không có bikini để mặc. Bị hải quan thu giữ nhiều trang phục quan trọng, Ái Nhi đang nhờ BTC Miss Intercontinental can thiệp để lấy lại.

Diễn biến mới nhất vụ Trần Hoàng Ái Nhi tham dự Miss Intercontinental 2021 bị thu giữ hành lý vì nghi buôn lậu - Ảnh 2
Thông tin Ái Nhi bị thu giữ 15 bộ trang phục. Nguồn ảnh: World Press

 

Theo thông tin cập nhật mới nhất vào chiều tối ngày 18/10, phía đơn vị giữ bản quyền Miss Intercontinental tại Việt Nam đã liên hệ với BTC cuộc thi ở Ai Cập, để giải quyết vấn đề thu giữ trang phục của Ái Nhi.

Theo page Thế giới hoa hậu, BTC cuộc thi đã làm việc với bộ phận hải quan tại sân bay Ai Cập. Ngay sau đó, hành lý của Ái Nhi đã được hoàn trả mà không mất bất cứ khoản phí nào. Trước đó, hải quan đề nghị mức phí lên tới 4.000 USD (khoảng 91 triệu đồng) để lấy lại hành lý.

Diễn biến mới nhất vụ Trần Hoàng Ái Nhi tham dự Miss Intercontinental 2021 bị thu giữ hành lý vì nghi buôn lậu - Ảnh 3
Hành lý của Ái Nhi đã được hoàn trả mà không mất phí. Ảnh: Thế giới hoa hậu

 

Hiện tại, hành lý của người đẹp Việt nam đã được vận chuyển tới địa điểm tổ chức cuộc thi và sẽ sớm tới tay cô.

Trần Hoàng Ái Nhi sinh năm 1998, tại Đắk Lắk. Cô cao 1m71, số đo ba vòng 86 - 60 - 90.

Diễn biến mới nhất vụ Trần Hoàng Ái Nhi tham dự Miss Intercontinental 2021 bị thu giữ hành lý vì nghi buôn lậu - Ảnh 4

Diễn biến mới nhất vụ Trần Hoàng Ái Nhi tham dự Miss Intercontinental 2021 bị thu giữ hành lý vì nghi buôn lậu - Ảnh 5

Diễn biến mới nhất vụ Trần Hoàng Ái Nhi tham dự Miss Intercontinental 2021 bị thu giữ hành lý vì nghi buôn lậu - Ảnh 6

Diễn biến mới nhất vụ Trần Hoàng Ái Nhi tham dự Miss Intercontinental 2021 bị thu giữ hành lý vì nghi buôn lậu - Ảnh 7

Ái Nhi trong khuôn khổ hoạt động tại cuộc thi.

Người đẹp từng thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 và lọt top 10. Năm 2020, Ái Nhi ghi danh Hoa hậu Việt Nam và lọt vào top 22. Nhiều người đang kỳ vọng chân dài 9X sẽ làm nên chuyện tại Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2021. 

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