Quế Vân mỉa mai ngoại hình Hoa hậu Phương Lê: 'Mặt thì như con bê đê giải phẫu lại thích nói đạo lý'

Dù chuyện của Hồ Văn Cường và phía quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã giải quyết xong nhưng những câu chuyện bên lề của người ngoài cuộc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt là cuộc khẩu chiến ồn ào vài ngày qua giữa Quế Vân và Hoa hậu Phương Lê. Cả hai liên tục lời qua tiếng lại trên mạng xã hội để mỉa mai, chỉ trích lẫn nhau.

Bức xúc vì liên tục bị đàn chị réo tên, Quế Vân bức xúc xưng hô "mày - tao", dùng những từ ngữ khó nghe mắng ngược Phương Lê. Chân dài Hà thành mỉa mai đàn chị "mặt thì như con bê đê giải phẫu lại thích nói đạo lý", chỉ thẳng mặt Phương Lê là kẻ "ngu dốt", đu bám scandal người khác để nổi tiếng.

Sau khi mạt sát Phương Lê cách đây vài ngày, Quế Vân tiếp tục đá xéo Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 trên trang cá nhân. Nguyên nhân được cho là do Phương Lê đề cập trực tiếp tới ồn ào với Quế Vân. Bà mẹ ba con cho rằng, chân dài Hà thành dùng từ ngữ nặng nề nói về Hồ Văn Cường là sai. Không những thế, Phương Lê còn mỉa mia đời tư đến sự nghiệp của Quế Vân.

Bài đăng của Quế Vân

Không những thế, Quế Vân còn lập luận đưa ra quan điểm riêng về cách hành xử trái ngược của một đứa con ngoan và một đứa trẻ hư khi gặp chuyện không hay đặt lên bàn cân so sánh, làm ví dụ minh chứng.

Cụ thể, đứa con ngoan khi gặp chuyện sẽ suy nghĩ trước sau và hoan hỉ đón nhận những bù trừ mà không làm phiền lòng bố mẹ. Ngược lại, đứa bé hư sẽ sẵn sàng đạp đổ nếu bố mẹ không đáp ứng được nhu cầu mà bỏ qua hết những điều tốt đẹp trước đó. Quế Vân còn giải nghĩa từ "nghịch tử" cho Phương Lê nếu đàn chị vẫn chưa hiểu.

Hoa hậu Phương Lê.

Việc Quế Vân - Phương Lê mâu thuẫn bắt nguồn từ việc Quế Vân lớn tiếng mắng Hồ Văn Cường là "nghịch tử", nói nhiều câu khó nghe đối với thanh niên đáng tuổi con mình vào chiều 11/10. Không những thế, chân dài còn lên giọng chê trách mẹ đẻ Hồ Văn Cường, cho rằng mẹ nào con nấy.

Phát ngôn gây sốc của Quế Vân bị cư dân mạng chỉ trích vì cô không có quyền mắng Hồ Văn Cường hay dùng những từ ngữ mang tính miệt thị một cậu bé mới 18 tuổi.

Sáng ngày 12/10, Hoa hậu Phương Lê lên tiếng chê trách, dạy ngược Quế Vân vì mắng Hồ Văn Cường. Bà mẹ ba con cho rằng, bản thân Quế Vân cũng là một người mẹ, có hai con nhưng lại buông lời ác độc với thanh niên đáng tuổi con mình, chẳng trách những người đàn ông bên cạnh lúc nào cũng "chạy mất dép".