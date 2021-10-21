Phi Thanh Vân mặc trễ nải, khoe cọc tiền 'khủng', 'bonus' trang sức được bạn khác giới tặng

Hậu trường 21/10/2021 19:40

Bà mẹ một con tự hào livestream khoe hàng loạt món quà "khủng" từ bạn khác giới.

Phi Thanh Vân vừa có buổi livestream trò chuyện với fan đồng thời khoe loạt quà "khủng" từ những người bạn khác giới. Bà mẹ một con cho biết, cô đã nhận được quà dịp lễ 20-10 từ nhiều ngày trước nhưng đến hôm nay mới tiết lộ với fan.

Phi Thanh Vân mặc trễ nải, khoe cọc tiền 'khủng', 'bonus' trang sức được bạn khác giới tặng - Ảnh 1
Phi Thanh Vân khoe quà từ những người bạn khác giới.

"Vân nhận được quà lai rai từ mấy ngày trước rồi. Chắc có lẽ vì nhiều bạn khác giới mến mộ, trân trọng, quyến luyến tình cảm chân thành nhất định nào đó nên trong các dịp lễ, sinh nhật, sự kiện gì đó là Vân hay được nhận quà lắm", Vân Phi chia sẻ.

Tránh để fan hiểu nhầm là quà của bạn trai, Phi Thanh Vân cho biết hiện tại cô chưa chính thức là người yêu của ai 100% và cũng chưa có ý định lấy chồng.

"Với mối quan hệ xã giao rộng khắp Việt Nam của Vân, thì Vân có những người đàn ông mến mộ, tình đơn phương với mình cho nên Vân nhận được rất nhiều quà. Ngày hôm nay, Vân nhận được mấy món quà rất đặc biệt.

Vân không nhận được hoa ngày hôm nay, vì khi các anh hỏi: em thích được nhận quà gì thì Vân chia sẻ là, anh đừng tặng hoa nhé vì hoa thì vài ngày sẽ tàn. Hoa đang tươi mà tàn héo đi thì mình sẽ buồn, nhất là lúc mình đem bỏ nó vào thùng rác, rất đau lòng.

Các anh hỏi, thế em thích gì? Vân nói, mình thích nữ trang, vàng, những món quà mang tính vật chất đi kèm, nhưng anh thì tùy tâm", nữ diễn viên tự hào khi được nhiều bạn bè khác giới tặng quà.

Phi Thanh Vân mặc trễ nải, khoe cọc tiền 'khủng', 'bonus' trang sức được bạn khác giới tặng - Ảnh 2
Những món quà giá trị của Vân Phi.

 

Những món quà Phi Thanh Vân nhận được đều rất có giá trị như thanh tài lộc bằng vàng, bộ trang sức vàng đá quý, 2 cọc tiền, toàn tờ 500.000 đồng, tương đương 100 triệu đồng, bao lì xì toàn tờ 100 đô, dầu thơm hàng hiệu... Bà mẹ một con không giấu nổi sự thích thú và hạnh phúc khi "khui" quà. 

"Điều này hơi tế nhị nhưng phụ nữ thích được tặng dầu thơm, nhẫn, trang sức, tiền. Phụ nữ thích tiền không phải là mê tiền, bởi vì tiền không ăn được nhưng có tiền thì mình sẽ làm được nhiều thứ. Mua sắm cho con cái, mua sắm cho gia đình, cuộc sống sung túc hơn. Nếu không có tiền thì không làm được gì hết. Mọi người bảo phụ nữ thực dụng nhưng không, đó là điều cực kỳ tâm lý", Vân Phi tiết lộ lý do phụ nữ thích được tặng quà. 

Phi Thanh Vân mặc trễ nải, khoe cọc tiền 'khủng', 'bonus' trang sức được bạn khác giới tặng - Ảnh 3
Trang sức mà Phi Thanh Vân được tặng.

Theo Phi Thanh Vân, người tặng quà không nhất thiết phải là bồ, chồng, người yêu. "Nếu trong cuộc sống, chúng ta hành xử, gieo duyên tốt đẹp thì sẽ nhận được những món quà bất ngờ. Đã có tình cảm, thương mến, nợ ân tình thì những món quà là để bày tỏ tình cảm của họ.

Có thể các bạn thấy đó là những món quà xa xỉ nhưng với những người bạn của Vân thì nó chẳng là gì cả. Họ siêu giàu, siêu siêu giàu. Vài triệu, vài chục triệu hay các bộ nữ trang là những việc nhỏ xíu với các anh. Những món quà đều đáng trân trọng và Vân cảm ơn tận đáy lòng mình", cô cho biết thêm. 

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