'Ngọc nữ Bolero' Lily Chen khoe biệt thự rộng 2000m2 ở quê, tiết lộ dự định bất ngờ trong tương lai

Hậu trường 21/10/2021 18:30

Người đẹp từng bị đồn là tình địch Ngọc Trinh cho biết sẽ về quê sống khiến nhiều người bất ngờ.

Cách đây ít giờ, Lily Chen bất ngờ khoe ảnh căn biệt thự sang trọng rộng 2000m2 ở quê Tây Ninh. 

'Ngọc nữ Bolero' Lily Chen khoe biệt thự rộng 2000m2 ở quê, tiết lộ dự định bất ngờ trong tương lai - Ảnh 1
Lily Chen.

 

"Hôm nay Chen công khai nhà ở của Chen ở Tây Ninh cho mọi người xem nhé, hơn 2000 mét vuông. Tích góp 5 năm qua cuối cùng cũng làm được. Đại vận 28 tuổi của Chen hi vọng thắng lợi. Hi vọng sẽ mang nhiều tốt đẹp cho xã hội", nữ ca sĩ viết. 

Ngọc nữ Bolero cũng lấp lửng tiết lộ dự định sau này về quê sinh sống: "Không biết mai mốt Chen về Tây Ninh ở rồi mọi người có nhớ Chen không? Chắc Chen sẽ nhớ showbiz và nhớ mọi người lắm".

'Ngọc nữ Bolero' Lily Chen khoe biệt thự rộng 2000m2 ở quê, tiết lộ dự định bất ngờ trong tương lai - Ảnh 2
Bản vẽ căn biệt thự ở quê của Lily Chen.

 

Trước đó, Lily Chen cũng đề cập đến chuyện sẽ chuyển về quê vì không phù hợp chốn thị thành: 

"Chen biết Chen không phù hợp cách sống của người thành thị, Chen không biết nói dối, không biết giả tạo cho mọi người vui nên Chen quyết định rút về quê nơi mình sinh ra để sống. Chen không muốn ai lừa dối mình, không muốn vì ai mà đau khổ và khóc nữa".

Hai ngày trước, cô cập nhật những dòng trạng thái buồn: "Dù cho ai có sai với Chen ra sao, Chen sẽ tha thứ hết, vì Chen yêu thương mọi người hơn tất cả. Chen sẽ quên hết những thù hận khổ đau đã qua, hy vọng chúng ta sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc".

'Ngọc nữ Bolero' Lily Chen khoe biệt thự rộng 2000m2 ở quê, tiết lộ dự định bất ngờ trong tương lai - Ảnh 3
Nữ ca sĩ có cuộc sống sang chảnh

 

Vào tháng 6 vừa qua, người đẹp này dính nghi vấn "có chung bồ" với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, mọi chuyện bắt nguồn từ việc cả hai mỹ nhân đều sở hữu chiếc xe hơi bạc tỷ giống nhau từ kiểu dáng, màu sắc cho đến người tư vấn mua xe.

Nói về tin đồn này, nữ ca sĩ 9X cho biết: "Việc đầu tiên tôi nghĩ tới sau drama chính là đi dán lại chiếc xe, đổi sang màu khác. Thực chất, tôi chỉ muốn kết thúc chuyện không hay này và đổi màu cho hợp phong thuỷ. Vẫn Mr Xuân Hoàn là người thực hiện cho tôi. Màu xe mới này, do tôi yêu cầu thay đổi. Thứ 2, người yêu tôi là một doanh nhân, kinh doanh bất động sản, kinh doanh giải trí kiêm luôn nhạc sĩ, không liên quan tới người mà mọi người nhắc tới".

'Ngọc nữ Bolero' Lily Chen khoe biệt thự rộng 2000m2 ở quê, tiết lộ dự định bất ngờ trong tương lai - Ảnh 4
Lily Chen vướng tin đồn "chung bồ" với Ngọc Trinh.

 

Lily Chen tên thật là Trần Như Ngọc, cô sinh năm 1995 tại Tây Ninh, được biết tới khi đoạt giải Á quân Tình Bolero 2019. Trước đó, nhờ nhan sắc nóng bỏng, cô lọt top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018.

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Mới đây, mỹ nhân Lily Chen đã có những chia sẻ thú vì khiến dân mạng xôn xao.

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