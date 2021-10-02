Lily Chen: Thích dựa dẫm đàn ông, không sống kiểu 'ký sinh trùng', dân mạng trầm trồ 'có gì đó sai sai'

Hậu trường 02/10/2021 08:29

Mới đây, mỹ nhân Lily Chen đã có những chia sẻ thú vì khiến dân mạng xôn xao.

Đối với công chúng, Lily Chen là cái tên khá lạ lẫm trong làng giải trí, cô có tên thật là Trần Kim Ngọc, sinh năm 1995 tại Tây Ninh. Năm 2019, người đẹp tham gia cuộc thi Tình Bolero và đoạt vị trí Á quân, kể từ đó cô được nhiều người ưu ái gọi là "ngọc nữ Bolero". Tuy nhiên nếu tìm hiểu sâu về cô nàng này khán giả chợt há hốc mồm vì độ giàu sang của cô không thua kém mỹ nhân nào trong showbiz.

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Nhan sắc nữ thần của Lily Chen

Mới đây, cô đã có những tâm sự trên Ngoisao.net về cuộc sống thú vị của mình. Mỹ nhân cho hay: "Tôi không biết thước đo chính xác cho "một người đàn ông có kinh tế" là gì. Vợ chồng khi cưới nhau rồi còn có quỹ đen, quỹ đỏ, huống chi tôi và bạn trai cũ chỉ trong giai đoạn tìm hiểu. Nhưng tôi tin "mây tầng nào gặp mây tầng đó" vì bản thân tôi tự chủ kinh tế, tự kiếm được tiền lo cho mình. Chuyện Lọ Lem - hoàng tử chỉ có trong sách vở thôi. Muốn có hoàng tử thì bản thân mình phải là công chúa".

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Ngoài ra cô còn khiến thiên hạ trầm trồ khi cho rằng thích dựa dẫm phái mạnh: "Anh ấy vững vàng kinh tế nhưng tôi không thuộc tuýp người thích dựa dẫm đàn ông. Khi yêu, tôi chỉ thích dựa dẫm về tình cảm. Tôi muốn được nâng niu, yêu thương, trân trọng. Tôi đủ vững tài chính để có cuộc sống ổn định nên chắc chắn không có chuyện tôi sống kiểu "ký sinh trùng"".

Cô còn bộch bạch về sự nghiệp mùa Covid-19: "Dịch Covid-19 làm công việc kinh doanh đình trệ, các hoạt động nghệ thuật của tôi phải tạm gác. Nếu dịch bệnh không diễn ra, tôi đã có thể tổ chức họp báo, quảng bá rộng hơn tới khán giả ca khúc Như chưa bao giờ yêu, ra mắt hồi tháng 6. Bất động sản của tôi ở quê bị kéo dài thời gian xây dựng. Càng kéo dài, chi phí càng nhiều. Đất đai vì dịch nên cũng không có ai mua".

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Cô có gia sản đáng nể

Khán giả choáng nặng khi nghe cô chia sẻ về gia sản: "Hiện, tôi không đặt mục tiêu gì cho bản thân vì cuộc sống cơ bản tôi có đủ: nhà, xe, công việc. Năm 18 tuổi tôi kiếm được 10 tỷ, năm 25 tuổi tôi đã có 50 tỷ đồng. Cuộc sống bươn chải từ nhỏ giúp tôi nhiều điều. Tôi thấy mình may mắn, nhận được điều từ cuộc sống nên thường xuyên cho đi. Tôi làm thiện nguyện định kỳ bằng tiền túi".

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Khán giả ngưỡng mộ cô vì có giọng ca ngọt ngào

Theo Thanh Niên, Lily Chen từng tâm sự: “Khán giả cũng có người nọ, người kia, có người thích nghe sôi động, có người thích sự sâu lắng và buồn man mác. Tôi từng nghe ở đâu đó: Năng lực của bạn sẽ được phát huy khi đặt đúng chỗ”. Diễn viên Thất sơn tâm linh cho biết bản thân luôn cân bằng giữa công việc diễn xuất, ca hát, trình diễn thời trang. Bởi lẽ cô mong muốn ghi dấu ấn trong lòng khán giả là một nghệ sĩ hoạt động tích cực, đa năng.

Ảnh: Tổng hợp

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