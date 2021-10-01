Chồng cũ điển trai siêu mẫu Xuân Lan yêu cô bán hàng sân bay: Vợ tôi hiểu và chấp nhận!

Hậu trường 01/10/2021 11:23

Khán giả luôn tò mò chồng cũ Xuân Lan hiện tại có cuộc sống thế nào?

Chồng cũ siêu mẫu Xuân Lan tên thật là Nguyễn Thành Nam, anh kết hôn lần hai vào năm 2019. Vợ nam đạo diễn tên Hoàng Yến, sinh năm 1989. Sau 10 năm, anh mới tìm được hạnh phúc bên cô gái là nhân viên bán hàng ở sân bay. 

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Cuộc sống êm ấm của chồng cũ Xuân Lan

Theo Ngoisao.net, hôn nhân lần hai của nam đạo diễn rất êm đềm, hạnh phúc. Nguyễn Thành Nam chia sẻ, dù làm khác nghề vợ chồng anh luôn thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống với nhau. Anh cho hay: "Lúc mới quen tôi tâm sự hết chuyện nghề nghiệp, những thuận lợi, khó khăn của người làm nghệ thuật, việc phải đi sớm về khuya... Vợ tôi hiểu và chấp nhận".

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Chồng cũ điển trai siêu mẫu Xuân Lan yêu cô bán hàng sân bay: Vợ tôi hiểu và chấp nhận! - Ảnh 3

Chồng cũ Xuân Lan sở hữu vẻ ngoài điển trai

Được biết, Nguyễn Thành Nam cảm nhận cuộc sống của anh sang một trang mới từ khi lên chức bố, vất vả nhưng vui và trọn vẹn hơn. Thành Nam chia sẻ: "Trước đây tôi lười, không thích làm việc nhà nhưng giờ lại vui vẻ, tự nguyện làm mọi thứ cho con. Bây giờ tôi tự nhủ phải chăm chỉ hơn để kiếm tiền lo cho tương lai gia đình".

Thời điểm lấy chồng làm đạo diễn, Xuân Lan từng vướng nghi vấn cưới để tìm vai, khi đó nữ siêu mẫu giải thích: “Xưa nay tôi là người thích sự độc lập. Tôi không cần nhờ đến những mối quan hệ của chồng để có được vai diễn, bản thân tôi có những mối quan hệ của riêng mình. Trong mọi mối quan hệ, tôi đều không thích sự lợi dụng huống hồ là quan hệ vợ chồng. Tôi tin các nhà làm phim họ không mạo hiểm mời những người không có thực lực tham gia những dự án phim lớn như thế”.

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Cả hai thuở còn bên nhau

Đạo diễn "Cua lại vợ bầu" và siêu mẫu Xuân Lan từng có cuộc hôn nhân nhanh chóng vào năm 2009. Khi ấy, cặp đôi chính thức hẹn hò sau 1 tháng trò chuyện, 3 tháng làm đám hỏi, 9 tháng làm đám cưới. Nhưng sau đó âm thầm chia tay. Hậu ly hôn, siêu mẫu mang bầu khiến nhiều người tò mò về danh tính bố của đứa bé.

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Hiện tại Xuân Lan rất thành công trong nhiều vai trò khác nhau

Sau nhiều năm sinh con và làm mẹ đơn thân hiện Xuân Lan cũng đang ấm êm bên tình mới. Chân dài kết hôn với chồng Việt kiều - Nguyễn Ngọc Lâm và hiện sống rất hạnh phúc.

Ảnh: Tổng hợp

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