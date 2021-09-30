Bà chủ bún đậu Trang Trần tiết lộ SỐC về thời gian nhiễm COVID-19: 'Cơ thể ngày càng mệt mỏi, đôi lúc giống mê sảng'

Xem những thông tin Trang Trần chia sẻ, khán giả cảm thông và bày tỏ điều này.
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Ngày 7/9, cựu người mẫu Trang Trần xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng sức khỏe đã dần ổn định sau thời gian điều trị. Cụ thể, bà chủ tiệm bún đậu mắm tôm cho biết: "Em bị Covid-19 cả 10 ngày nay rồi mọi người. Nhưng cũng đã bình phục cách đây 5 ngày rồi".
Chia sẻ với Ngoisao.net, chân dài đình đám một thời cho biết những ngày đầu tháng 9, cô bắt đầu có những triệu chứng nhẹ như sốt, ho, đau họng. Cô không nghĩ mình mắc Covid-19 vì đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Hai ngày trước đó cô đi phát quà từ thiện, đổ mồ hôi nhiều lại gặp mưa nên nghĩ mình bị cảm. Nhưng cảm nhận cơ thể ngày càng mệt mỏi, đôi lúc giống mê sảng, cô quyết định test nhanh bằng bộ kit và nhận kết quả dương tính với nCoV. Trang Trần chia sẻ: "Mũi vaccine thứ hai tôi tiêm trước ngày nhiễm 22 ngày. Tôi đi từ thiện ba tháng, vào cả tâm dịch trao quà nhưng vẫn khỏe mạnh. Do đó tôi không nghĩ mình nhiễm nCoV".
Theo cô, trong quá trình điều trị Covid-19, sự giúp đỡ từ đội ngũ y tế đóng vai trò quan trọng. Nhưng quan trọng không kém là ý chí cá nhân của người bệnh. Trang Trần cho rằng mỗi người cần luyện tập, nỗ lực và suy nghĩ lạc quan. Chân dài cho hay: "Lúc đầu tôi nhiễm bệnh, bị mất khứu giác, vị giác nên ăn uống không ngon miệng. Nhưng nếu đã nhiễm nCoV mà không ăn thì không có sức đề kháng để chống lại virus. Do đó ngày tôi ăn 5 bữa, ăn thêm cả những bữa phụ rồi uống sữa. Bệnh viện một ngày phát ba bữa nhưng tôi vẫn mang theo nửa xe đồ ăn. Tôi xông cơ thể, súc nước muối vào miệng, mũi để diệt khuẩn. Tinh thần tôi lạc quan, ngày nào cũng tập thể dục nhẹ nhàng rồi lên mạng livestream, tâm sự với mọi người. Sức khỏe tôi sau đó dần hồi phục".
Sau gần một tuần điều trị, Trang Trần xuất viện. Cô không về nhà mà tới một căn hộ bỏ trống của nhân viên, tự cách ly thêm 14 ngày. Thời gian này cô tự test nhanh ba lần và xét nghiệm PCR thêm hai lần, kết quả đều là âm tính. Hiện tại sức khỏe của cô đã ổn định và luôn xuất hiện xinh đẹp trong các buổi livestream trò chuyện cùng dân mạng.
Được biết, trong thời điểm TP.HCM chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, Trang Trần tham gia vào bếp ăn từ thiện của một ngôi chùa để chuẩn bị những suất cơm cho đội ngũ y bác sĩ, mảnh đời khó khăn phải sống ở khu cách ly.
Ngoài nấu nướng, chân dài còn kêu gọi các mạnh thường quân cùng chung tay ủng hộ hoạt động này. Khi chính nơi cô sinh sống bị phong tỏa vì có ca nhiễm Covid-19, Trang Trần tiết lộ vẫn thức khuya, dậy sớm để phân chia công việc cho nhóm thiện nguyện.
Ảnh: Tổng hợp