Bà chủ bún đậu Trang Trần tiết lộ SỐC về thời gian nhiễm COVID-19: 'Cơ thể ngày càng mệt mỏi, đôi lúc giống mê sảng'

Ngày 7/9, cựu người mẫu Trang Trần xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng sức khỏe đã dần ổn định sau thời gian điều trị. Cụ thể, bà chủ tiệm bún đậu mắm tôm cho biết: "Em bị Covid-19 cả 10 ngày nay rồi mọi người. Nhưng cũng đã bình phục cách đây 5 ngày rồi".

Trang Trần có tính cách thẳng thắng trong showbiz

Chia sẻ với Ngoisao.net, chân dài đình đám một thời cho biết những ngày đầu tháng 9, cô bắt đầu có những triệu chứng nhẹ như sốt, ho, đau họng. Cô không nghĩ mình mắc Covid-19 vì đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Hai ngày trước đó cô đi phát quà từ thiện, đổ mồ hôi nhiều lại gặp mưa nên nghĩ mình bị cảm. Nhưng cảm nhận cơ thể ngày càng mệt mỏi, đôi lúc giống mê sảng, cô quyết định test nhanh bằng bộ kit và nhận kết quả dương tính với nCoV. Trang Trần chia sẻ: "Mũi vaccine thứ hai tôi tiêm trước ngày nhiễm 22 ngày. Tôi đi từ thiện ba tháng, vào cả tâm dịch trao quà nhưng vẫn khỏe mạnh. Do đó tôi không nghĩ mình nhiễm nCoV".