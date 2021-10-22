Bạn gái yêu Johnny Trí Nguyễn 9 năm sắp sang Hollywood đóng phim tiền truyện John Wick

Hậu trường 22/10/2021 18:42

Thông tin diễn viên Nhung Kate đóng vai chính trong phim tiền truyện John Wick ở Mỹ thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, thông tin diễn viên Nhung Kate chuẩn bị sang sang Hungary đóng vai chính trong phim "The Continental" - tiền truyện John Wick ở Mỹ gây bất ngờ.

Hiện tại, bạn gái Johnny Trí Nguyễn đang tích cực trau dồi khả năng nói tiếng Anh để sẵn sàng cho dự án mới đồng thời chờ visa để tháng 11 sang Budapest, Hungary quay phim.

Bạn gái yêu Johnny Trí Nguyễn 9 năm sắp sang Hollywood đóng phim tiền truyện John Wick - Ảnh 1
Nhung Kate (thứ tư từ trái sang) trong danh sách được tờ Deadline công bố.

Thông tin diễn viên người Việt đóng phim tiền truyện John Wick do chính tờ Deadline công bố. Theo đó, dàn diễn viên vừa được bổ sung vào phim "The Continental" là Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada, Nhung Kate và Ben Robson.

Được biết, nhân vật của Nhung Kate đảm nhận có tên là Yen. Chia sẻ trên tờ Tuổi trẻ online, Nhung cho biết cô nhận được vai diễn trong "The Continental" bắt đầu từ 3 năm trước. Cô từng suýt được chọn vào một dự án phim do đạo diễn nổi tiếng Oliver Stone sản xuất. Nhưng đáng tiếc, dự án này không thể thực hiện. Sau đó, Nhung Kate vẫn giữ liên lạc với người quản lý đã giới thiệu cô với dự án.

Bạn gái yêu Johnny Trí Nguyễn 9 năm sắp sang Hollywood đóng phim tiền truyện John Wick - Ảnh 2
Poster phim The Continental.

 

"Người quản lý rất nhiệt tình, lúc nào cũng thúc đẩy tôi phát triển bản thân. Sau 3 năm, đến cách đây 2-3 tháng, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng êkip phim The Continental, tiền truyện của phim John Wick, hứng thú với hồ sơ của tôi và những video tôi thực hiện để giới thiệu bản thân.

Sau vài ngày, tôi thực hiện phần "audition" (bài thi tuyển chọn) của mình. Một tuần sau đó, tôi nhận được thông tin họ muốn chọn tôi cho vai diễn đó. Tôi chuẩn bị một số thủ tục và vừa hoàn tất" - Nhung Kate nói trên tờ Tuổi trẻ Online.

Bạn gái yêu Johnny Trí Nguyễn 9 năm sắp sang Hollywood đóng phim tiền truyện John Wick - Ảnh 3
Nhung Kate.

 

Nói về phản ứng của bạn trai Johnny Trí Nguyễn trên tờ Thanh Niên, nữ diễn viên cho biết, nam diễn viên rất vui vì cô được chọn đóng phim của Hollywood. Anh giúp đỡ bạn gái cải thiện khả năng tiếng Anh, võ thuật cũng như kinh nghiệm làm việc tại môi trường quốc tế.

Nhung Kate tên thật là Dương Hồng Nhung, từng tham gia nhiều bộ phim như: Bí mật tam giác vàng, Đoạt hồn, Cô hầu gái, Đánh tráo số phận...

Bạn gái yêu Johnny Trí Nguyễn 9 năm sắp sang Hollywood đóng phim tiền truyện John Wick - Ảnh 4
Cô và Johnny Trí Nguyễn yêu nhau được 9 năm.

 

Cô và Johnny Trí Nguyễn đã gắn bó với nhau suốt 9 năm qua, bất chấp khoảng cách 15 tuổi. Nữ diễn viên cho hay, cô và bạn trai đồng điệu về tâm hồn, suy nghĩ và có chung nhiều sở thích như thú chơi xe, võ thuật.

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