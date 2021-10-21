Bà mối Cát Tường xúc động khi trò chuyện với CEO từng đạt thành tích nhất tháng Đường lên đỉnh Olympia 2006

Cát Tường là một trong những nghệ sĩ quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Cô tham gia gần 40 phim và là MC của rất nhiều chương trình. Đặc biệt, Cát Tường được yêu mến với vai trò "bà mối" phối hợp cùng "ông mai" Quyền Linh trong "Bạn muốn hẹn hò". Hiện tại, cô không còn là MC "Bạn muốn hẹn hò" nhưng vẫn làm MC các chương trình "Hẹn ăn trưa".

Trong tuần này, MC Cát Tường đã kết nối khán giả đến với anh Nguyễn Hải Anh Tuấn (32 tuổi), hiện đang sinh sống tại Nhật Bản. Anh Tuấn hiện là CEO công ty TaiHen NetWork, quản lý trang mạng xã hội kết nối cộng đồng Việt - Nhật hơn một triệu người theo dõi.

Mới đây, Cát Tường gây bất ngờ khi đảm nhận vai trò MC chương trình "Người kết nối". Đây là chương trình được thực hiện để kết nối người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

"Tôi là cầu nối kết nối, hỗ người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật cũng như tiếp nhận, truyền thông nguồn thông tin của chính phủ, đại sứ quán Nhật tới người Việt tại Nhật.

Anh Tuấn thời điểm thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2006.

Bên cạnh đó tôi cũng là một trong ba Co-founder của công ty về công nghệ thông tin Amela tại Hà Nội.

Ngay từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được nhiều người biết đến sau khi đạt thành tích nhất tháng tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2006", Anh Tuấn giới thiệu về bản thân với chương trình.

Sau khi đậu vào đại học Bách Khoa TP.HCM, anh Tuấn được chọn vào lớp kỹ sư tài năng - vị trí bao người mơ ước. Năm 2009, anh quyết tâm lên đường du học Nhật dù mới 19 tuổi. "Tôi sang Nhật mà không có đồng hương hay mối liên kết nào khác, vùng tôi học đại học cũng ít người Việt nên việc hòa nhập là cả một vấn đề. Mọi thứ đều không như mong muốn", anh Tuấn chia sẻ về những khó khăn khi vừa sang Nhật Bản.

MC Cát Tường và CEO 8X.

Thời gian đầu, anh Tuấn không đi làm vì học bổng đã lo hết. "Nhưng bố tôi đột ngột bị bệnh, khiến tôi phải lao vào làm, từ bê, vác đến công việc văn phòng để phụ gia đình. Lâu dần, tôi chín chắn hơn. Trải qua quãng thời gian khó khăn, hơn ai hết, tôi hiểu nỗi niềm, khó khăn của những người con rời Việt Nam tìm kiếm cơ hội thăng tiến nơi xứ người", anh chia sẻ.

Đó là nguồn động lực rất lớn để anh thành lập cộng đồng online, offline, mở website, trang mạng xã hội để đăng tin tức sức khỏe, mọi mặt cuộc sống giải trí, việc làm, du học, tiếng Nhật,... nhằm hỗ trợ thêm nhiều người Việt trên đất Nhật.

Sau vài năm hoạt động, anh dần có chỗ đứng và tiếng nói trong trong cộng đồng. Về mặt kinh doanh, nó không mang lại nhiều lợi ích nhưng nó đáng để anh làm vì chính mình cũng đã trải qua những khó khăn đó.

"Ở tuổi 32, tôi đã gặt hái loạt thành tựu lớn. Tuy vậy, tôi vẫn muốn cố gắng thêm 1 - 2 năm nữa mới nghĩ đến hôn nhân gia đình.

Đến hiện tại, cái tôi hối tiếc nhất là thời gian bên gia đình. Sang Nhật 12 năm, có những lúc tôi lấy lý do bận việc, bận học mà quên mất gia đình. 12 năm qua, tôi chưa đón Tết ở nhà bao giờ.

Tôi còn có một hối tiếc đó là ít chia sẻ với bố mẹ, chỉ nói những chuyện tốt còn góc khuất thì tự mình xử lý", CEO chia sẻ.

Đồng cảm với anh Tuấn, Cát Tường chia sẻ: "Tôi thấy hoàn cảnh của bạn khá giống tôi, nên tôi nghĩ bạn không nên quá buồn, mọi sự thành công đều có sự trả giá, tôi cũng vậy. Chỉ cần trong tim mình luôn nghĩ về cha mẹ, hướng về quê hương là được.

Không có cha mẹ nào trách con cái cả, họ sẽ hiểu được cho bạn. Bạn và tôi vẫn còn may mắn là đánh đổi thời gian cho gia đình nhưng lại có thành công của ngày hôm nay. Đó là món quà rất lớn đủ để bạn bù đắp lại cho gia đình mình".

Ngay sau đó, MC Cát Tường đã bí mật liên hệ với bố mẹ của Anh Tuấn cùng tham gia ghi hình trực tuyến nhưng không lộ mặt. Giây phút được thấy ba mẹ, anh chàng vỡ òa, bao nỗi tủi thân đều tan biến.