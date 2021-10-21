'Nữ hoàng cảnh nóng' tiết lộ cuộc sống địa ngục trong quá khứ, bị đánh chấn thương hộp sọ khâu 8 mũi

Hậu trường 21/10/2021 19:57

Nữ diễn viên Kiều Trinh trải lòng về cuộc hôn nhân thứ 2 đầy ám ảnh.

Kiều Trinh được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng" màn ảnh Việt và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với những tác phẩm để đời như Mùa Len Trâu, Rừng Đen, Bi Đừng Sợ,...

'Nữ hoàng cảnh nóng' tiết lộ cuộc sống địa ngục trong quá khứ, bị đánh chấn thương hộp sọ khâu 8 mũi - Ảnh 1
Kiều Trinh trong quá khứ.

 

Người hâm mộ luôn nhớ về Kiều Trinh là một diễn viên "chuyên trị" cảnh nóng một cách rất tinh tế, nghệ thuật nhưng ít ai biết rằng đường đời của nữ diễn viên cũng nhiều chông gai, trắc trở như những hình tượng mà cô thể hiện trên phim.

Dịp 20/10 vừa qua, nữ diễn viên trải lòng tâm trạng tới các con, đặc biệt là hai con gái. Mở đầu bài viết, Kiều Trinh thổ lộ: 

"Gửi con gái. 2 người phụ nữ yêu thương của mẹ.

Mẹ biết giờ này các con đã say giấc mộng đẹp bên người thương. Một giấc mơ lớn về tương lai và những đứa trẻ cùng một giấc mơ nhỏ chỉ cần có mẹ bên cạnh để được ôm má Trinh ngủ.

Mấy hôm nay mẹ muốn đến nhà sách tìm một quyển sổ thật đẹp để lưu lại những dòng tâm sự theo cảm xúc tuôn trào nhưng mẹ không biết nhà sách đã mở cửa chưa? Và bản thân mẹ chưa hoàn thành tiêm đủ 2 mũi nên cách an toàn nhất là ở nhà không đi đâu.

Mẹ mượn trang cá nhân để lưu lại những tâm sự nay gửi đến các con nhân ngày 20/10 Con của mẹ. Con là người hiểu và chứng kiến mẹ qua bao ngày giông bão cùng cuộc sống địa ngục trần gian.

'Nữ hoàng cảnh nóng' tiết lộ cuộc sống địa ngục trong quá khứ, bị đánh chấn thương hộp sọ khâu 8 mũi - Ảnh 2
Trải qua nhiều thăng trầm, Kiều Trinh đã tìm được bình yên.

 

Và những ngày tháng mẹ không còn nhận thức kiểm soát được tâm trí khi lao đầu vào tường, ngồi xé quần áo và đập phá đồ đạc mỗi khi cái não và óc mẹ như sắp nổ tung như ai cầm dao đâm từng mũi.

Chính vòng tay ốm yếu gầy gò của 2 chị em con ôm chặt mẹ, vỗ về an ủi như liều thuốc điều trị căn bệnh tâm thần trầm cảm của mẹ hữu hiệu tuyệt vời nhất mà đến sau nay mẹ ngồi ngẫm nghĩ lại không hiểu sao có thể vượt qua được khoảng thời gian kinh khủng đó.

Chắc là nhờ vào sức mạnh thiêng liêng người làm mẹ mà ơn trên ban tặng. Nhờ vào tình yêu của 2 con đã giúp mẹ trở lại chính mình".

Nữ diễn viên khẳng định, con cái chính là nguồn động lực giúp cô vượt qua quãng thời gian khó khăn: "Một phương thuốc tuyệt vời nhất đó chính là tình yêu của 2 chị em con đã giúp mẹ cố gắng kiểm soát lý trí mỗi khi lên cơn đau đầu vì luôn văng vẳng bên tai lời con trẻ: "Mẹ ơi! Mẹ đánh con đi cho mẹ bớt đau".

Rồi 3 mẹ con mình chọn cách chạy trốn rời bỏ khỏi căn nhà kinh khủng địa ngục trần gian đó trong đêm mưa gió tháng 5 hơn 7 năm về trước.

Mẹ quyết định ra đi để mong bảo vệ 2 chị em con an toàn thoát khỏi những ngày tháng địa ngục tăm tối sau một lần bước vào nhà mẹ nhìn thấy vết trầy trên cổ con gái, mẹ xin lỗi con thật nhiều.

Mẹ quyết định ra đi trong đêm mưa gió không phải để tìm lối thoát cho mẹ mà chỉ lý do duy nhất lúc đó mẹ không muốn 2 con lại tiếp tục chịu đựng bị hành hạ ám ảnh giống mẹ.

Mẹ muốn 2 con được an toàn vì mẹ biết điều tồi tệ khủng khiếp hơn sẽ xảy ra cho 2 con sau khi trên mặt mẹ khâu 8 mũi".

'Nữ hoàng cảnh nóng' tiết lộ cuộc sống địa ngục trong quá khứ, bị đánh chấn thương hộp sọ khâu 8 mũi - Ảnh 3
Nữ diễn viên từng sống trong địa ngục vì bị chồng cũ bạo hành.

 

Sau đó, cô quyết định ra đi để tìm cuộc sống mới. Nữ diễn viên cho rằng, đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cô: "Đến sau này mẹ thật mừng vì quyết định của mẹ ra đi để bảo vệ 2 con được an toàn hoàn toàn đúng dù 3 mẹ con mình trải qua những ngày tháng sống trong nơm nớp lo sợ .

Để đổi được sự tự do và bình yên như hiện tại mẹ lai tiếp tục đánh đổi những nổi đau mất mát chia xa.

Mẹ từng như kẻ vô hồn khi em Tiểu Khìn bị bắt cóc đi biệt tăm không tin tức. Và cũng là con (diễn viên thanh Thanh Tú) - cô gái 16 tuổi lại nắm tay, ôm vỗ về mẹ ngay bờ biển Lý Sơn như người chị vỗ về em trong tay nhỏ bé: Mẹ đừng buồn rồi em sẽ được trở về bên mình.

Sau cùng Phật trời cũng thương xót và cho em được tìm thấy được trở về bên Mẹ sau nửa năm trời xa cách. Nếu kể sẽ còn rất rất nhiều kỷ niệm và biến cố như bão tố liên tục đến cố vùi mẹ chết chìm sâu với đáy đại dương cuộc đời cho 10 năm liên lục vừa qua.

Nhưng 3 năm qua nhờ ơn trên trời Phật phù hộ che chở ban cho mẹ cuộc sống bình an được như hiện tại. Một con người mới với di chứng khó khăn thể hiện ngôn ngữ, khó khăn điều khiển tay chân theo ý.

Mẹ khi muốn làm gì và muốn nói ra ý nghĩa của mình thì đôi tay không theo sự điều khiển của trí não . Không còn nhanh nhạy như xưa sau di chứng thời gian bi bạo hành. Mẹ như một người máy hoàn hảo. Im lặng nhiều hơn những lại cười nhiều hơn.

Mất hết ký ức đau buồn. Không giận, hờn, trách. Nụ cười mẹ vô tư an nhiên hơn. Mẹ ngủ sớm và ngủ nhiều hơn.

Nhẹ nhàng buông hỏi chấp nhận trân trọng những gì đang có. Nhưng tình yêu và trái tim mẹ vẫn dành cho 3 con của mẹ nhiều và lớn hơn theo thời gian như số tuổi của mẹ".

Trước đó, Kiều Trinh từng tiết lộ cô trải qua cuộc hôn nhân địa ngục với người chồng thứ 2. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng cuộc hôn nhân thứ 2 vẫn chưa hết ám ảnh với Kiều Trinh - nữ diễn viên của phim Bi, đừng sợ. Theo lời Kiều Trinh, chồng thứ 2 của chị là người thích những cuộc vui thú bên bạn bè hơn là quan tâm tới gia đình.

Khi chị khuyên nhủ, anh không nghe mà còn đáp trả bằng nắm đấm. Chồng có thói vũ phu khiến Kiều Trinh nhiều lần phải cố chịu đựng đòn roi đến khi bị chấn thương ở hộp sọ, khâu đến 8 mũi.

Di chứng từ trận bạo hành này khiến chị mất trí nhớ, lúc tỉnh lúc quên, một thời gian dài bị khủng hoảng tới độ bị trầm cảm, tự giam mình trong nhà.

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