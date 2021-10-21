Lộ cái kết bi thảm của bà Sa 'Hương vị tình thân', bị nhân tình phản bội ôm con trai bỏ trốn

Phim hay mỗi ngày 21/10/2021 17:25

Một đoạn clip bị rò rỉ trên mạng xã hội có liên quan đến số phận của nhân vật bà Sa khiến nhiều người tò mò.

Mới đây, một đoạn clip được cho là trích đoạn phim "Hương vị tình thân" bị rò rỉ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của khán giả. Nhân vật trong đoạn clip chính là bà Sa (Ngân Hạnh) - một vai phản diện bị ghét nhất trong phim.

Theo đó, bà Sa bị nhân tình là ông Tấn (Hồ Phong) hãm hại, trói tay chân, bịt miệng và nhốt vào trong một căn nhà sập sệ. Không những thế, ông Tấn còn quyết ra tay với Thy dù cô đang mang bầu để đưa con trai riêng là Dũng chạy ra nước ngoài.

Lộ cái kết bi thảm của bà Sa 'Hương vị tình thân', bị nhân tình phản bội ôm con trai bỏ trốn - Ảnh 1
Bà Sa bị nhân tình phản bội.

 

Thấy con gái và cháu ruột rơi vào thế nguy hiểm, bà Sa đã lên tiếng cầu xin nhân tình. "Nó đang bụng mang dạ chửa. Anh có thể vì tôi mà tha cho nó được không? Cả cuộc đời này tôi đã có lỗi với nó. Bây giờ anh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin anh hãy tha cho nó", bà Sa cầu xin lão Tấn.

"Tha cho nó, nó tha cho tôi chắc? Nó là con rắn độc, chuyện gì nó không dám làm?", lão Tấn đáp lời.

Thấy không lay động được tình nhân, bà Sa bèn dọa: "Anh Tấn, tôi hứa sẽ không để nó nói ra chuyện gì hết. Tôi hứa đấy. Nếu anh định làm gì nó, tôi sẽ hận anh cả cuộc đời này. Thằng Dũng cũng không bao giờ tha thứ cho anh đâu".

Lộ cái kết bi thảm của bà Sa 'Hương vị tình thân', bị nhân tình phản bội ôm con trai bỏ trốn - Ảnh 2
Ông Tấn.

 

Tuy nhiên, lão Tấn vốn là tay giang hồ cộm cán không hề sợ hãi khi bị bà Sa dọa. Ngược lại, hắn còn thản nhiên nói lời cay đắng với bà Sa: "Cô hận tôi? Cô là cái gì mà tôi phải sợ hận tôi? Nhìn kĩ mặt mình đi, một mụ đàn bà ngoài 50 tuổi sập sệ, đã thế lại còn chảnh.

Vì yêu cô, tôi đã đoạt mạng thằng bố nó. Nhưng đổi lại trong lúc tôi cần cô nhất, thì cô mang con trai tôi đi bỏ trốn, để tôi trốn chui trốn lủi như một con chó. Loại như tôi và cô thì làm gì có tình người? Vì muốn tiếp cận con trai tôi, nên tôi phải lấy lòng cô thôi. Nghĩ kĩ đi, thằng Dũng sẽ cần ai? Cần tôi hay cần cô? Tôi sẽ cho nó đi nước ngoài, một thời gian nó sẽ nguôi ngoai..".

Dù đoạn clip bị rò rỉ nhưng nhiều người cảm thấy hài lòng với cái kết dành cho bà Sa vì cuối cùng bà đã bị trừng trị thích đáng. Tuy nhiên, không ít người cũng thương xót cho một người phụ nữ vì quá tin nhân tình nên cuối cùng mất hết, cả lòng tự trọng và danh dự của mình.

Lộ cái kết bi thảm của bà Sa 'Hương vị tình thân', bị nhân tình phản bội ôm con trai bỏ trốn - Ảnh 3
Thy (Thu Quỳnh)
Lộ cái kết bi thảm của bà Sa 'Hương vị tình thân', bị nhân tình phản bội ôm con trai bỏ trốn - Ảnh 4
Nam (Phương Oanh).

 

"Hương vị tình thân" đang dần đi đến hồi kết quanh chuyện của gia đình Nam (Phương Oanh) và Thy (Thu Quỳnh).

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