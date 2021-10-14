'Hương vị tình thân' lại bị soi sạn: Nam ăn khế chua biết 'biến hình'

Phim hay mỗi ngày 14/10/2021 20:11

Chỉ một cảnh quay, các "mọt phim" tiếp tục bóc ra sạn không đáng có của "Hương vị tình thân".

Trong trailer tập 56 phần 2 Hương vị tình thân, cảnh Nam về nhà thăm bà Bích. Đứng dưới cây khế ở sân nhà, bà Bích nói với Nam về chuyện tình yêu của Diệp và Dũng gây chú ý. Trong lúc bà Bích vẫn thao thao bất tuyệt than vãn về chuyện Diệp - Dũng, Nam tỉnh bơ và ăn khế chua một cách ngon lành.

Phần lớn ai cũng biết phụ nữ mang bầu đều thèm ăn chua. Chính vì thế việc Nam ăn khế khiến bà Bích "sinh nghi", người xem đều cho rằng, có khả năng cô đang có thai.

'Hương vị tình thân' lại bị soi sạn: Nam ăn khế chua biết 'biến hình' - Ảnh 1

Bà Bích than vãn chuyện của Diệp và Dũng.

'Hương vị tình thân' lại bị soi sạn: Nam ăn khế chua biết 'biến hình' - Ảnh 2

Nam vẫn tỉnh bơ ăn khế chua

'Hương vị tình thân' lại bị soi sạn: Nam ăn khế chua biết 'biến hình' - Ảnh 3

Bà Bích nhăn mặt vì ăn phải khế chua

'Hương vị tình thân' lại bị soi sạn: Nam ăn khế chua biết 'biến hình' - Ảnh 4

Ánh mắt nghi ngờ Nam có thai của bà Bích.

Ngoài tình tiết này, người xem lại tập trung vào... quả khế mà Nam ăn. Trong cùng 1 cảnh quay, ban đầu quả khế trong tay Nam khá nhỏ nhưng khi chuyển cảnh, quả khế bỗng... to lạ thường.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả nói vui và cho rằng Nam có siêu năng lực từ việc giải cứu người cho đến cả việc ăn.

'Hương vị tình thân' lại bị soi sạn: Nam ăn khế chua biết 'biến hình' - Ảnh 5

Quả khế ban đầu khá nhỏ 

'Hương vị tình thân' lại bị soi sạn: Nam ăn khế chua biết 'biến hình' - Ảnh 6

Ấy vậy mà thoắt cái đã biến hình.

'Hương vị tình thân' lại bị soi sạn: Nam ăn khế chua biết 'biến hình' - Ảnh 7

'Hương vị tình thân' lại bị soi sạn: Nam ăn khế chua biết 'biến hình' - Ảnh 8

'Hương vị tình thân' lại bị soi sạn: Nam ăn khế chua biết 'biến hình' - Ảnh 9

'Hương vị tình thân' lại bị soi sạn: Nam ăn khế chua biết 'biến hình' - Ảnh 10

Bình luận của khán giả.

Đây không phải lần đầu, "Hương vị tình thân" bị soi sạn trên màn ảnh. Trong tập 17 phần 1,Nam đang đi giày cao gót nhưng chỉ vài giây sau lại hóa... dép lê. Ngay sau đó, Phương Oanh đã lên tiếng giải thích, do trời quá nóng nên ê-kíp khuyên cô nên cởi giày ra. 

Đây là lý do có sự thay đổi trong cùng một cảnh quay như vậy. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự thông cảm với đoàn phim khi chứng kiến sự vất vả, lăn xả của các diễn viên để có được những thước phim đẹp và giàu cảm xúc.

'Hương vị tình thân' lại bị soi sạn: Nam ăn khế chua biết 'biến hình' - Ảnh 11

'Hương vị tình thân' lại bị soi sạn: Nam ăn khế chua biết 'biến hình' - Ảnh 12

Cảnh đi dép lê bị nhặt sạn. 

'Hương vị tình thân' lại bị soi sạn: Nam ăn khế chua biết 'biến hình' - Ảnh 13

'Hương vị tình thân' lại bị soi sạn: Nam ăn khế chua biết 'biến hình' - Ảnh 14

Là con nhà giàu, gia đình sở hữu công ty lớn nhưng bộ chăn ga của Long dùng từ năm này qua năm khác khiến khán giả thắc mắc.

'Hương vị tình thân' lại bị soi sạn: Nam ăn khế chua biết 'biến hình' - Ảnh 15

Chiếc ghế salon đã bạc màu, sờn cũ xuất hiện trong biệt thự nhà ông Khang có vẻ không phù hợp. Nhiều khán giả cho rằng, lẽ nào đoàn phim tiết kiệm chi phí tới mức không thay đổi bất cứ nội thất gì dù “Hương vị tình thân” đã chuyển sang phần 2 và bối cảnh được đẩy lên sau 3 năm.

Hương Vị Tình Thân sắp hết, netizen điểm lẹ 10 trang phục thảm họa của Nam: Bộ cuối không còn gì để nói!

Hương Vị Tình Thân sắp hết, netizen điểm lẹ 10 trang phục thảm họa của Nam: Bộ cuối không còn gì để nói!

Theo Phương Oanh, đây là những trang phục giúp "thể hiện tính cách nhân vật" trong Hương Vị Tình Thân.

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