Mỹ nhân VTV lên đồ 'người chín lạng, kẻ nửa cân': Quỳnh Nga, Phương Oanh khoe thân hình nuột chiếm spotligh, Lã Thanh Huyền chẳng kém với 'cặp tuyết lê' căng tròn

Sao Việt 30/09/2021 06:30

Dàn mỹ nhân VTV mỗi người một vẻ nhưng cứ lên đồ là khiến bao người phải trầm trồ vì nhan sắc lẫn đường cong gợi cảm.

Phải nói rằng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, công chúng sẽ có dịp xuýt xoa trước nhan sắc của dàn mỹ nhân Việt bởi ai nấy đều khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, kheo trọn nhan sắc xinh đẹp của mình. Thậm chí, để nổi bật, nhiều người đẹp còn chọn những "bộ cánh" táo bạo, khoe triệt để những điểm nổi bật nhất của cơ thể. Và trong cuộc sống hàng ngày, những mỹ nhân này cũng khiến người hâm mộ "ná thở" với những trang phục sexy không tưởng. Một trong số đó không thể không nhắc tới dàn mỹ nhân của VTV như Quỳnh Nga, Phương Oanh, Lã Thanh Huyền,...

Quỳnh Nga

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Quỳnh Nga luôn ưu ái chọn những trang phục khiến nữ diễn viên khoe trọn vòng 1 căng tràn của mình mình - Ảnh: Internet 

Nhắc đến diễn viên Quỳnh Nga chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới phong cách thời trang táo bạo, gợi cảm có phần "hư hỏng" của người đẹp 33 tuổi. Với lợi thế hình thể của mình, Quỳnh Nga thường chọn những trang phục bó sát khoe đường cong chữ S của mình, bên cạnh đó, "cá sấu chúa" cũng thường xuyên chọn những thiết kế hở lưng hay trễ nãi vòng 1. Không những thế, trong cuộc sống hàng ngày, nữ diễn viên cũng có gu thời trang sành điệu.

dien vien quynh nga
 Nữ diễn viên Quỳnh Nga khiến nhiều người ghen tỵ với nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 33 - Ảnh: Internet

Trang phục ở nhà của Quỳnh Nga cũng được nữ diễn viên ưu tiên chọn những bộ cánh khoét ngực sâu hút, khoe "cặp tuyết lê" gợi cảm. Bởi thế, không ít lần Quỳnh Nga khiến fan "bỏng mắt" bởi trang phục đồ ngủ quá táo bạo Tuy rất biết cách khoe lợi thế cơ thể gợi cảm của mình nhưng những trang phục của Quỳnh Nga vẫn nằm trong khuôn khổ khiến khán giả say đắm.

Phương Oanh

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Khác với một số hình ảnh "hai lúa" trong phim, Phương Oanh lên đồ đủ chiếm spotlight - Ảnh: Internet 

Không kém cạnh Quỳnh Nga trong việc "lên đồ", Phương Oanh cũng khiến dân tình "đỏ mắt" với mỗi lần xuất hiện tại sự kiện. Khắc hẳn với nhân vật Nam hiền lành "hai lúa" trong phim Hương Vị Tình Thân, ngoài đời nữ chính Phương Oanh sở hữu phong cách quyến rũ. Nữ diễn viên từng khiến người hâm mộ "choáng váng" khi diện chiếc đầm ngắn cũn cỡn táo bạo khác hẳn thục nữ trên phim. 

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Nữ diễn viên cũng rất biết lợi thế của cơ thể, cô thường chọn những bộ cánh khoe bờ vai quyễn rũ và thần thái đỉnh cao - Ảnh: Internet 

Bên cạnh đó, với xuất thân là một người mẫu, Phương Oanh rất biết cách thu hút ánh nhìn của mọi người. Mặc dù diện những bộ cánh táo bạo, song dù hở nhưng vẫn vô cùng tinh tế, vừa phải, nhờ đó mà cứ mỗi lần trở lại thảm đỏ là cô nàng lại chiếm hết spotlight.

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Về thân hình thì khỏi phải bàn cãi vì quá chi là nóng bỏng - Ảnh: Internet 

Lã Thanh Huyền

dien vien quynh nga
Dù ở tuổi 35, song Lã Thanh Huyền luôn khiến người đối diện về nhan sắc trẻ trung - Ảnh: Internet 

Lã Thanh Huyền sinh năm 1985 nhưng nữ diễn viên vẫn luôn trẻ trung, tràn đầy sức sống. Dù ở ở tuổi 36 nhưng nữ diễn viên vẫn chứng minh súc hút mạnh mẽ bởi phong độ cùng gu thời trang đỉnh cao. Nhan sắc xinh đẹp hack tuổi và body chuẩn chỉnh, đặc biệt Với lợi thế vòng 1 căng đầy Lã Thanh Huyền không ngại diện những thiết kế cổ V sâu hun hút khiến người xem khó rời mắt.

dien vien quynh nga
 Nữ diễn viên VTV cũng thường diện những bộ váy khoe đôi 'gò bồng đảo' khiến người đối diện 'đỏ mặt' - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, mỗi lần lên đồ, Lã Thanh Huyền đều khiến "hội chị em" phải trầm trồ bởi không cần cắt xẻ quá đà nhưng luôn thu hút mọi ánh nhìn bởi cách phối đồ và phụ kiện tinh tế, sang trọng.

Có thể thấy, các mỹ nhân VTV đã không lên đồ thì thôi, mỗi khi lên đồ thì mỗi người một vẻ, và đều khiến người hâm mộ phải há hốc vì quá xinh đẹp, gợi cảm. 

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