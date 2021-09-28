Sau gần 3 tháng 'mất tích' trên cõi mạng, Matt Liu ngầm xác nhận đang đưa Hương Giang đi nghỉ dưỡng?

Sao Việt 28/09/2021 19:37

Với những hình ảnh mà CEO Matt Liu mới đăng tải, nhiều người cho rằng cả anh và nàng hậu Hương Giang đang cùng nhau trải qua kỳ nghỉ dưỡng cũng nhau.

Hương Giang và Matt Liu nên duyên qua một chương trình hẹn hò, khi đó Hương Giang làm cố vấn cho nữ chính đi tìm tình yêu đích thực. Đồng thời, ở tập cuối của chương trình, cô cũng làm nhân vật chính và quyết định trao hoa cho Matt Liu - CEO Việt kiều đến từ Singapore.

Matt Liu
Hương Giang và Matt Liu - Ảnh Internet

Ở thời điểm đó cả hai thường xuyên bị cho là dàn dựng, và là kết quả kịch bản của chương trình. Song vượt qua những lời bàn tán, Matt Liu và ca sĩ Hương Giang vấn lựa chọn đồng hành cùng nhau. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, khi Hương Giang bất ngờ biến mất hoàn toàn khỏi mạng xã hội khì cũng là lúc dấy lên tin đồn cô và bạn trai Matt Liu đã đường ai nấy đi.

Matt Liu
 Trước những những lời bàn tán của netizen, Matt Liu và Hương Giang vẫn bên nhau và bắt đầu được cộng đồng mạng yêu mến - Ảnh: Internet

Cả Matt Liu và Hương Giang đều "biến mất" hoàn toàn trên cõi mạng khiến không ít người vô cùng tò mò thực hư mối quan hệ của cả hai hiện tại ra sao. Mới đây, cư dân mạng đã soi được động thái của bạn trai Hương Giang sau 3 tháng vắng bóng trên mạng xã hội. Cũng với lần comeback này, Matt Liu đã hé lộ phần nào tình trạng mối quan hệ với Hương Giang ở thời điểm hiện tại.

Matt Liu
 Cư dân mạng 'soi' ra những tương đồng giữa bức ảnh Matt Liu đưa Hương Giang đi chơi golf hồi tháng 8 và story mới được anh chàng đăng tải - Ảnh: Internet
Matt Liu
 Hình ảnh được cho là Matt Liu đưa Hương Giang đi đánh golf tại Tam Đảo - Ảnh: Internet

Cụ thể CEO đăng tải một story trông có vẻ bình thường, nhìn qua chỉ nghĩ anh đang chia sẻ lại khoảnh khắc đáng golf của mình. Thế nhưng netizen đã soi ra được trang phục mà anh diện khớp đến 80% với bộ đồ trong hình ảnh được cho là Matt Liu dẫn Hương Giang đi chơi golf ở Tam Đảo hồi tháng 8 vừa qua. Nhiều người còn nhận ra, mái tóc của người trong ảnh và nam CEO cùng một kiểu.

Matt Liu
Ngay cả góc chụp sân golf của Matt Liu chụp với sân golf Tam Đảo cũng có nhiều điểm tương đồng - Ảnh: Internet 

Trước đó, vào cuối tháng 8/2021 cộng đồng mạng được phen xôn xao bởi bức ảnh được cho là Matt Liu cùng Hương Giang đi chơi golf ở Tam Đảo. Ở thời điểm đó, người đàn ông xuất hiện trong bức ảnh có chiều cao và phong cách ăn mặc khá giống với Matt Liu, còn người phụ nữ đi cùng được nhiều người đồn đoán chính là Hương Giang. Song cả hai vẫn vô cùng kín kẽ và không đưa ra bất cứ phản hồi nào với những tin đồn này.

Matt Liu
Bức ảnh Hương Giang và Matt Liu tại sân golf ở Long Biên - Hà Nội - Ảnh: Internet 

Ngoài ra, khi nhìn kỹ tấm hình mà nam CEO chia sẻ, có thể thấy góc sân golf nơi anh chàng check-in cũng rất giống với góc sân golf tại Tam Đảo đã được công khai trên mạng xã hội trước đó. Điều này khiến cư dân mạng cho rằng, Matt Liu và Hương Giang im lặng trong suốt thời gian vừa qua là để cùng nhau đi nghỉ dưỡng. 

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