Ngọc Trinh đăng clip mọi người mừng sinh nhật, có cả 'con trai' xuất hiện nhưng CĐM chỉ thắc mắc bạn trai kín tiếng yêu 2 năm

27/9 vừa qua, Ngọc Trinh hẳn đã có một ngày sinh nhật đáng nhớ. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh vừa tung đoạn clip được bạn bè gửi lời chúc mừng đầy vui nhộn. "Nữ hoàng nội y" còn đính kèm khoảnh khắc từ lúc còn bé đến lớn của cô.

Diệu Nhi: "Happy Birthday Ngọc Trinh! Đối thủ nhan sắc của em. Chúc chị tuổi mới luôn vui vẻ, và đừng ganh tị với body và nhan sắc của em nữa".

Người bạn lâu năm Vũ Khắc Tiệp chúc cô nàng: "Hôm nay là ngày đặc biệt của Ngọc Trinh. Theo như kế hoạch trước dịch thì 27/9 sẽ là 1 'pool party' màu hồng đón tuổi mới của Ngọc Trinh tại villa nhưng vì dịch nên chúng ta phải chấp nhận tất cả. Từ xa vẫn chúc Ngọc Trinh tuổi mới luôn rạng rỡ và xinh đẹp. Đặc biệt câu nói mà Ngọc Trinh thích nhất là 'bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền'".

Diệu Nhi gửi lời chúc sinh nhật 'bá đạo' tới Ngọc Trinh - Ảnh chụp màn hình NV

Một trong số đó còn có cậu bé Nhật Huy, "con trai" của Ngọc Trinh trong bộ phim Chị Mẹ Học Yêu cũng gửi lời chúc sinh nhật người đẹp gốc Trà Vinh: "Happy Birthday mẹ xinh đẹp. Con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng trẻ, xịn xò xịn xò nhất. Happy Birthday mẹ Trinh nha!".

'Con trai' của Ngọc Trinh cũng dành lời chúc tốt đẹp đến cô - Ảnh chụp màn hình NV

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng gửi lời chúc sinh nhật đến "nữ hoàng nội y".

Tuy nhiên, netizen cũng khá tò mò về người bạn trai kín tiếng mà Ngọc Trinh từng chia sẻ đã bên nhau 2 năm, không biết bạn trai mới của "nữ hoàng nội y" sẽ có quà tặng gì cho cô nàng năm nay?

Ngọc Trinh đăng tải clip và lời cảm ơn tới mọi người - Ảnh chụp màn hình NV

Nhận được lời chúc từ người thân bạn bè, Ngọc Trinh cũng đã gửi lời cảm ơn. Trên trang cá nhân, chân dài Trà Vinh viết: "Cám ơn những lời chúc sinh nhật, những món quà thân yêu của tất cả mọi người. Sinh nhật ngay mùa dịch này, mình tính xem như bỏ qua luôn rồi. Vậy mà mọi người vẫn có lòng, hết người này đến người khác tạo bất ngờ cho mình, cảm thấy vui lắm nè. Happy birthday to me".

Có thể thấy, dù không tổ chức tiệc rình rang và xa hoa như mọi năm, nhưng Ngọc Trinh vẫn nhận được những món quà bất ngờ từ người thân và bạn bè, đồng nghiệp.