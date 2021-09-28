Ngọc Trinh đăng clip mọi người mừng sinh nhật, có cả 'con trai' xuất hiện nhưng CĐM chỉ thắc mắc bạn trai kín tiếng yêu 2 năm

Sao Việt 28/09/2021 16:51

Liệu sinh nhật năm nay của Ngọc Trinh có được bạn trai bí mật tổ chức hoành tráng như mọi năm không nhỉ?

27/9 vừa qua, Ngọc Trinh hẳn đã có một ngày sinh nhật đáng nhớ. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh vừa tung đoạn clip được bạn bè gửi lời chúc mừng đầy vui nhộn. "Nữ hoàng nội y" còn đính kèm khoảnh khắc từ lúc còn bé đến lớn của cô. 

Ngoc Trinh
Hình ảnh Ngọc Trinh trẻ trung, xinh đẹp trong tiệc mừng sinh nhật hôm 27/9 vừa qua - Ảnh  FBNV

Người bạn lâu năm Vũ Khắc Tiệp chúc cô nàng: "Hôm nay là ngày đặc biệt của Ngọc Trinh. Theo như kế hoạch trước dịch thì 27/9 sẽ là 1 'pool party' màu hồng đón tuổi mới của Ngọc Trinh tại villa nhưng vì dịch nên chúng ta phải chấp nhận tất cả. Từ xa vẫn chúc Ngọc Trinh tuổi mới luôn rạng rỡ và xinh đẹp. Đặc biệt câu nói mà Ngọc Trinh thích nhất là 'bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền'".

Ngoc Trinh
 'Ông Bầu' Vũ Khắc Tiệp - Ảnh chụp màn hình NV

Diệu Nhi: "Happy Birthday Ngọc Trinh! Đối thủ nhan sắc của em. Chúc chị tuổi mới luôn vui vẻ, và đừng ganh tị với body và nhan sắc của em nữa". 

Ngoc Trinh
Diệu Nhi gửi lời chúc sinh nhật 'bá đạo' tới Ngọc Trinh - Ảnh chụp màn hình NV

Một trong số đó còn có cậu bé Nhật Huy, "con trai" của Ngọc Trinh trong bộ phim Chị Mẹ Học Yêu cũng gửi lời chúc sinh nhật người đẹp gốc Trà Vinh: "Happy Birthday mẹ xinh đẹp. Con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng trẻ, xịn xò xịn xò nhất. Happy Birthday mẹ Trinh nha!".

Ngoc Trinh
 'Con trai' của Ngọc Trinh cũng dành lời chúc tốt đẹp đến cô - Ảnh chụp màn hình NV

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng gửi lời chúc sinh nhật đến "nữ hoàng nội y". 

Tuy nhiên, netizen cũng khá tò mò về người bạn trai kín tiếng mà Ngọc Trinh từng chia sẻ đã bên nhau 2 năm, không biết bạn trai mới của "nữ hoàng nội y" sẽ có quà tặng gì cho cô nàng năm nay?

Ngoc Trinh
 Ngọc Trinh đăng tải clip và lời cảm ơn tới mọi người - Ảnh chụp màn hình NV

Nhận được lời chúc từ người thân bạn bè, Ngọc Trinh cũng đã gửi lời cảm ơn. Trên trang cá nhân, chân dài Trà Vinh viết: "Cám ơn những lời chúc sinh nhật, những món quà thân yêu của tất cả mọi người. Sinh nhật ngay mùa dịch này, mình tính xem như bỏ qua luôn rồi. Vậy mà mọi người vẫn có lòng, hết người này đến người khác tạo bất ngờ cho mình, cảm thấy vui lắm nè. Happy birthday to me".

Có thể thấy, dù không tổ chức tiệc rình rang và xa hoa như mọi năm, nhưng Ngọc Trinh vẫn nhận được những món quà bất ngờ từ người thân và bạn bè, đồng nghiệp. 

H' Hen Niê lo lắng khi kêu gọi từ thiện cho các em nhỏ Đắk Lăk giữa 'tâm bão' sao kê

H' Hen Niê lo lắng khi kêu gọi từ thiện cho các em nhỏ Đắk Lăk giữa 'tâm bão' sao kê

Xuất phát từ việc livestream để đấu giá bộ trang sức cá nhân quyên góp tiền mua sách giáo khoa cho các em học sinh ở Đắk Lăk, H' Hen Niê cũng nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng mạng. Nàng hậu cũng có những bộc bạch khiến nhiều người đồng cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh diện bikini nữ hoàng nội y bạn trai ngọc trinh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 55 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"