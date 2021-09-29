Nam diễn viên nổi tiếng, đại gia 'ngầm' của Vbiz từng chia sẻ độc thân vì kén chọn, bất ngờ 'quay xe' tải app hẹn hò để kiếm vợ vì sợ 'ế'

Sao Việt 29/09/2021 06:40

Từng chia sẻ rằng anh là một khá kén chọn, tuy nhiên mới đây nam diễn viên Tiết Cương tiết tộ: "Tôi cũng phải cài app hẹn hò để kiếm vợ cho nhanh, già ế quá rồi".

Mới đây, chương trình Thám tử hôn nhân lên sóng với sự tham gia của MC Cát Tường và diễn viên Tiết Cương. Hai nghệ sĩ cùng nhau kết nối với cặp vợ chồng "đũa lệch" Thành Hoàn (35 tuổi) và bà xã kém 11 tuổi Bảo Trâm (24 tuổi). Cả hai hiện đã kết hôn được 4 năm và có hai con.

Sau khi nghe cặp vợ chồng tham gia chương trình tiết lộ họ nên duyên với nhau qua một ứng dụng hẹn hò, nghệ sĩ Tiết Cương đã vô cùng ngương mộ.

Nam diễn viên ghen tị bày tỏ: "Giá cái thời của tôi có mấy app hẹn hò như bây giờ thì hay biết mấy. Tôi cũng phải cài app hẹn hò để kiếm vợ cho nhanh, già ế quá rồi". Câu nói này khiến khán giả khá bất ngờ vì Tiết Cương năm nay đã 49 tuổi nhưng chưa lập gia đình.

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 Diễn viên Tiết Cương - Ảnh: Internet

Nam diễn viên từng chia sẻ đặt mục tiêu cưới vợ trước năm 50 tuổi. Tuy nhiên, mới đây khi chia sẻ với Vietnamnet, anh bộc bạch: "Tôi vừa bước qua tuổi 49, tức là còn một năm nữa để phấn đấu. Thầy Công Ninh cưới vợ năm 51 tuổi nên tôi không thể thua được. Tôi vẫn đang nỗ lực nhưng có lẽ duyên chưa tới nên thôi cứ chờ vậy".

Ngoài ra, nam diễn viên cũng cho rằng: "Tôi độc thân có thể vì kén chọn quá. Lúc trẻ, tôi cũng trải qua vài cuộc tình, dự định đi đến hôn nhân nhưng không thành. Tiêu chuẩn bạn gái tôi cũng cao, nào là phải hội đủ nhan sắc, chiều cao, tính tình… Còn giờ mọi thứ cũng hạ thấp xuống nhiều. Tôi chỉ cần một người ưa nhìn, hiểu chuyện và trân trọng gia đình là được."

Diễn viên Tiết Cương sinh năm 1973 tại Long An. Anh là thế hệ nghệ sĩ cùng thời với Việt Hương, Thái Hòa, Đức Thịnh… Anh được khán giả biết đến qua các vai diễn trong một số phim truyền hình như: Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh,...

Nam diễn viên gốc Long An còn là một MC, đạo diễn cho các vở kich, tiểu phẩm truyền hình. Và từng nhận được một số giải thưởng như: Diễn viên hài được yêu thích nhất Gala cười năm 2003, Diễn viên phụ xuất sắc nhất HTV Award...

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