Sao Việt cosplay nàng tiên cá: Chi Pu, H'Hen Niê chưa 'trội' bằng BB Trần

Sao Việt 21/10/2021 20:55

Không riêng gì cánh chị em, nhiều sao nam cũng thích hóa thân thành nàng tiên cá.

Nàng tiên cá Ariel là tạo hình được nhiều nghệ sĩ trên thế giới yêu thích và cosplay. Nhiều sao Việt cũng không nằm ngoài trào lưu này như Tóc Tiên, Chi Pu, H'Hen Niê....

Sao Việt cosplay nàng tiên cá: Chi Pu, H'Hen Niê chưa 'trội' bằng BB Trần - Ảnh 1

Tóc Tiên vừa tung bộ ảnh nàng tiên cá phiên bản hiện đại. So với nhân vật nguyên bản, "tiên cá" Tóc Tiên cá tính, hiện đại hơn nhờ thần thái và cách tạo dáng chuyên nghiệp. 

Sao Việt cosplay nàng tiên cá: Chi Pu, H'Hen Niê chưa 'trội' bằng BB Trần - Ảnh 2

H'Hen Niê nhận cơn mưa lời khen với bức ảnh hóa thân thành nàng tiên cá gợi cảm.

Sao Việt cosplay nàng tiên cá: Chi Pu, H'Hen Niê chưa 'trội' bằng BB Trần - Ảnh 3

Nàng tiên cá Chi Py sexy hết cỡ.

Sao Việt cosplay nàng tiên cá: Chi Pu, H'Hen Niê chưa 'trội' bằng BB Trần - Ảnh 4

Đại hội cosplay của Chi Pu và nhóm bạn thân.

Sao Việt cosplay nàng tiên cá: Chi Pu, H'Hen Niê chưa 'trội' bằng BB Trần - Ảnh 5

Angela Phương Trinh thời nổi loạn có màn hóa thân thành nàng tiên ca "mắc cạn" gợi cảm thế này.

Sao Việt cosplay nàng tiên cá: Chi Pu, H'Hen Niê chưa 'trội' bằng BB Trần - Ảnh 6

Hồ Ngọc Hà được khen đẹp tựa nữ thần.

Sao Việt cosplay nàng tiên cá: Chi Pu, H'Hen Niê chưa 'trội' bằng BB Trần - Ảnh 7

Lan Ngọc hóa nàng tiên cá sắc màu nằm tạo dáng trên giường.

Sao Việt cosplay nàng tiên cá: Chi Pu, H'Hen Niê chưa 'trội' bằng BB Trần - Ảnh 8

Tiêu Châu Như Quỳnh từng bị chỉ trích vì hành động làm lố trên thảm đỏ.

Sao Việt cosplay nàng tiên cá: Chi Pu, H'Hen Niê chưa 'trội' bằng BB Trần - Ảnh 9

Trung Quân Idol tạo dáng giữa bể bơi.

Sao Việt cosplay nàng tiên cá: Chi Pu, H'Hen Niê chưa 'trội' bằng BB Trần - Ảnh 10

Tất cả đều phải chào thua màn cosplay có 1 -0-2 của BB Trần.

Sao Việt cosplay nàng tiên cá: Chi Pu, H'Hen Niê chưa 'trội' bằng BB Trần - Ảnh 11

Nhìn tạo hình này của BB Trần, có lẽ khán giả quên luôn bản gốc.

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