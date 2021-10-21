Sao Việt cosplay nàng tiên cá: Chi Pu, H'Hen Niê chưa 'trội' bằng BB Trần

Nàng tiên cá Ariel là tạo hình được nhiều nghệ sĩ trên thế giới yêu thích và cosplay. Nhiều sao Việt cũng không nằm ngoài trào lưu này như Tóc Tiên, Chi Pu, H'Hen Niê....

Tóc Tiên vừa tung bộ ảnh nàng tiên cá phiên bản hiện đại. So với nhân vật nguyên bản, "tiên cá" Tóc Tiên cá tính, hiện đại hơn nhờ thần thái và cách tạo dáng chuyên nghiệp.

H'Hen Niê nhận cơn mưa lời khen với bức ảnh hóa thân thành nàng tiên cá gợi cảm.

Nàng tiên cá Chi Py sexy hết cỡ.

Đại hội cosplay của Chi Pu và nhóm bạn thân.

Angela Phương Trinh thời nổi loạn có màn hóa thân thành nàng tiên ca "mắc cạn" gợi cảm thế này.

Hồ Ngọc Hà được khen đẹp tựa nữ thần.

Lan Ngọc hóa nàng tiên cá sắc màu nằm tạo dáng trên giường.

Tiêu Châu Như Quỳnh từng bị chỉ trích vì hành động làm lố trên thảm đỏ.

Trung Quân Idol tạo dáng giữa bể bơi.

Tất cả đều phải chào thua màn cosplay có 1 -0-2 của BB Trần.

Nhìn tạo hình này của BB Trần, có lẽ khán giả quên luôn bản gốc.