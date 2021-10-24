NSND Công Lý có động thái đặc biệt dành cho một nhân vật, vợ mới lẫn vợ cũ đều đồng loạt hưởng ứng

Hậu trường 24/10/2021 12:19

Màn tương tác qua lại giữa bà xã Công Lý và vợ cũ của nam nghệ sĩ được nhiều người văn minh, tử tế.

Sau 3 tháng nằm viện vì ngã trượt chân tại nhà, tối 23/10, NSND Công Lý mới có động thái đầu tiên trên trang cá nhân. Cụ thể, "cô Đẩu" đăng tải hình ảnh bé Tít (Gia Bảo) và gửi lời chúc mừng sinh nhật con trai. 

NSND Công Lý có động thái đặc biệt dành cho một nhân vật, vợ mới lẫn vợ cũ đều đồng loạt hưởng ứng - Ảnh 1
Nghệ sĩ Công Lý đăng ảnh mừng sinh nhật con trai.

 

Dưới bài viết, nhiều fan và đồng nghiệp đã gửi lời hỏi thăm tình hình sức khoẻ NS Công Lý, đồng thời chúc mừng bé Tít đón tuổi mới và ngày càng ra dáng soái ca.

Về phía Thảo Vân - vợ cũ NS Công Lý cũng khoe bức ảnh selfie bên con trai và gửi kèm lời chúc: "Chào tuổi mới con trai. Tuổi rất đẹp của con đấy, hãy tận hưởng trọn vẹn con nhé! Tít tuổi 17! 24/10/2021". 

NSND Công Lý có động thái đặc biệt dành cho một nhân vật, vợ mới lẫn vợ cũ đều đồng loạt hưởng ứng - Ảnh 2
MC Thảo Vân cũng đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con trai.

 

Dưới bài viết, bà xã NS Công Lý là Ngọc Hà để lại bình luận gây chú ý: "Chúc mừng sinh nhật Tít, chúc Tít tuổi mới luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc và có nhiều niềm vui". Ngay sau đó, MC Thảo Vân gửi lời cám ơn tới Ngọc Hà và khuyên cô nên đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe.

Màn tương tác văn minh giữa vợ mới và vợ cũ của nghệ sĩ Công Ly nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng. Có thể thấy, mối quan hệ giữa giữa Ngọc Hà với con trai chung của NS Công Lý và MC Thảo Vân rất gắn bó, khăng khít.

NSND Công Lý có động thái đặc biệt dành cho một nhân vật, vợ mới lẫn vợ cũ đều đồng loạt hưởng ứng - Ảnh 3
Vợ mới - vợ cũ Công Lý tương tác trên mạng xã hội.
NSND Công Lý có động thái đặc biệt dành cho một nhân vật, vợ mới lẫn vợ cũ đều đồng loạt hưởng ứng - Ảnh 4
Ngọc Hà và bé Tít rất thân thiết.

 

Tối 21/7 trước đó, Công Lý bất ngờ nhập viện sau khi bị trượt ngã tại nhà khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả lo lắng. Sau khi được các bác sĩ chữa trị, sức khoẻ anh ổn định hơn song vẫn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi. 

Hiện tại, sức khoẻ của anh đã dần hồi phục, có tiến triển tốt. Vào tối ngày 16/10, nhiều đồng nghiệp nghệ sĩ Doãn Quốc Đam, Mạnh Hưng, Minh Tít… đã tới chúc mừng tuổi 48 của Công Lý.

NSND Công Lý có động thái đặc biệt dành cho một nhân vật, vợ mới lẫn vợ cũ đều đồng loạt hưởng ứng - Ảnh 5

NSND Công Lý có động thái đặc biệt dành cho một nhân vật, vợ mới lẫn vợ cũ đều đồng loạt hưởng ứng - Ảnh 6

NSND Công Lý có động thái đặc biệt dành cho một nhân vật, vợ mới lẫn vợ cũ đều đồng loạt hưởng ứng - Ảnh 7

Nghệ sĩ Công Lý mừng sinh nhật tuổi mới bên người thân đồng nghiệp. 

Mới nhất, vào tối 22/10, NSND Tự Long đã đăng tải bức ảnh selfie cùng bạn trong bệnh viện. Táo Xã hội còn đăng kèm dòng trạng thái: "Chúc NSND Công Lý có nhiều sức khoẻ và nghị lực để nhanh trở về với sân khấu".

NSND Công Lý có động thái đặc biệt dành cho một nhân vật, vợ mới lẫn vợ cũ đều đồng loạt hưởng ứng - Ảnh 8
Nghệ sĩ Tự Long tới thăm Công Lý.

 

NS Công Lý gầy rộc đi sau 3 tháng nhập viện, cuộc hội ngộ với Tự Long gây ngậm ngùi

NS Công Lý gầy rộc đi sau 3 tháng nhập viện, cuộc hội ngộ với Tự Long gây ngậm ngùi

Nhiều người hâm mộ gửi lời chúc tốt đẹp đến NS Công Lý, mong "cô Đẩu" sẽ nhanh khỏi bệnh để tiếp tục mang tiếng cười đến cho công chúng.

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