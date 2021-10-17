Vào tối 16/10, các nghệ sĩ Hà Nội đã đến thăm và chúc mừng sinh nhật NSND Công Lý ngay tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
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Vào giữa tháng 7, thông tin NSND Công Lý bất ngờ phải nhập viện cấp cứu nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Sau đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều nguyên nhân như nam nghệ sĩ đột quỵ do uống rượu bia. Song, quản lý của Công Lý đã đính chính rằng nam nghệ sĩ bị trượt chân ngã tại nhà riêng, chứ không phải bị đột quỵ như lời đồn.
Vào tối ngày 16/10, các nghệ sĩ Hà Nội đến thăm và chúc mừng sinh nhật nam nghệ sĩ ngay tại bệnh viện. Những nghệ sĩ như diễn viên Doãn Quốc Đam, Mạnh Hưng, Minh Tít... đã chuẩn bị bánh kem tươm tất và lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm cùng nghệ sĩ Công Lý.
Trong những bức ảnh được bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ, cư dân mạng có thể sự xuất hiện của người vợ hiện tại của NS Công Lý. Đồng thời, nam nghệ sĩ trông gầy hơn so với trước nhưng sức khoẻ đã tiến triển sau nhiều ngày điều trị, vẻ mặt cũng lộ rõ sự hạnh phúc khi nhận được tình cảm, sự quan tâm của gia đình. Trò chuyện cùng mọi người, MC Thảo Vân cũng bày tỏ sự vui mừng, khi sức khỏe chồng cũ đã khá hơn rất nhiều.
Sau gần ba tháng điều trị, sức khỏe của NSND Công Lý đã phục hồi và tiến triển tốt. Hiện tại, bà xã Ngọc Hà là người túc trực tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để chăm sóc anh.
NSND Công Lý, sinh năm 1973, hiện là Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Nhiều năm qua, khán giả yêu thích diễn xuất của Công Lý qua vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân. Ngoài tham gia diễn xuất, NSND Công Lý cũng đảm nhận vai trò phó đạo diễn ở một số dự án.