Vào giữa tháng 7, thông tin NSND Công Lý bất ngờ phải nhập viện cấp cứu nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Sau đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều nguyên nhân như nam nghệ sĩ đột quỵ do uống rượu bia. Song, quản lý của Công Lý đã đính chính rằng nam nghệ sĩ bị trượt chân ngã tại nhà riêng, chứ không phải bị đột quỵ như lời đồn.

NSND Công Lý bất ngờ phải nhập viện cấp cứu vào giữa tháng 7 - Ảnh: FBNV

Vào tối ngày 16/10, các nghệ sĩ Hà Nội đến thăm và chúc mừng sinh nhật nam nghệ sĩ ngay tại bệnh viện. Những nghệ sĩ như diễn viên Doãn Quốc Đam, Mạnh Hưng, Minh Tít... đã chuẩn bị bánh kem tươm tất và lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm cùng nghệ sĩ Công Lý.