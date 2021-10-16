Cha ruột 'máu lạnh' liên tục ném con trai vào quạt trần dẫn tới tử vong, lý do khiến ai nấy đều 'rợn tóc gáy''

Thế giới 16/10/2021 13:24

Cư dân mạng phẫn nộ với hành động của người đàn ông đã liên tục ném cậu bé sơ sinh ấy lên không trung và khiến cho em bị đập vào quạt trần dẫn tới tử vong.

Tại Hoa Kỳ, dân tình không khỏi phẫn nộ về một vụ án cha ruột sát hại con nuôi đã xảy ra. Cụ thể, người bố là một thiếu niên 17 tuổi tên là Caleb Blake Brown đã tàn nhẫn ra tay ném cậu bé sơ sinh ấy lên không trung và khiến cho em bị đập vào quạt trần. Về phía người mẹ ruột, cô cũng chỉ mới 17 tuổi - Rachel Ziesmer đã tức tốc đưa con mình tới bệnh viện. Song, đứa trẻ không may mắn và tử vong ngay sau đó.

Sau khi vụ việc được phát hiện, người cha "máu lạnh" này đã bị bắt giam và hiện đang bị truy tố vì tội danh giết người cấp độ một do hành vi giết hại người con trai ruột 24 ngày tuổi của chính mình.

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Hiện Caleb Blake Brown bị truy tố và sẽ phải nhận bản án thích đáng cho tội ác man rợ của mình - Ảnh: Internet

Điều khiến dư luận phẫn nộ bởi việc sát hại con trai xuất phát từ nguyên nhân... không muốn trả tiền cấp dưỡng cho cậu bé. Vậy nên, hắn đã đập vào bụng con trai và ném cậu bé lên không trung ít nhất 5 lần. Trước đó, theo lời của người mẹ tố cáo, khi cậu bé mới được 10 ngày tuổi, hắn đã từng đánh đập và khiến em bị bầm tím ở vùng bụng.

Vào thời điểm nhập viện, tình trạng của cậu bé rất yếu với nhiều vết thương rõ ràng trên cơ thể. Sau đó, nạn nhân đã không thể qua khỏi do tổn thương nội tạng, gãy lệch xương sườn cùng chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu.

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Em bé đã không thể qua khỏi do tổn thương nội tạng và vùng đầu nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Sau khi cái chết của cậu con trai đáng thương xảy ra, gia đình mẹ của nạn nhân đã tổ chức một sự kiện gây quỹ online với hy vọng cộng đồng có thể chung tay giúp đỡ những người mẹ vị thành niên vượt qua khó khăn.

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Từ khóa:   vụ án thương tâm sự việc hi hữu Hoa Kỳ

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